Bà chủ gia tộc Sơn Kim tiếp tục lên tiếng về ồn ào con rể 'trốn vợ đi chơi': Hé lộ 'đường công danh' của 'anh họ' Hiền Hồ tại Nanogen

Bài viết của bà chủ gia tộc Sơn Kim - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ đại gia viết: "Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh". Như lời tiết lộ của mẹ vợ ông Hồ Nhân thì hiện tại vị doanh nhân này vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen và không có chuyện "mất chức" sau ồn ào tình ái với nữ ca sĩ Hiền Hồ như dân tình đồn đoán.

Nam doanh nhân và vợ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà cũng nêu rõ: "Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax".