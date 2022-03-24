Bà chủ gia tộc Sơn Kim tiếp tục lên tiếng về ồn ào con rể 'trốn vợ đi chơi': Hé lộ 'đường công danh' của 'anh họ' Hiền Hồ tại Nanogen

Tối muộn ngày 23/3, bà chủ gia tộc Sơn Kim tiếp tục có bài đăng mới bày tỏ quan điểm về ồn ào của nữ ca sĩ gen Z (được cho là Hiền Hồ) và con rể - là CEO Hồ Nhân.

Liên quan đến ồn ào cặp kè đại gia của Hiền Hồ những ngày vừa qua, tối muộn hôm 23/3, bà chủ gia tộc Sơn Kim - mẹ vợ của CEO Hồ Nhân, đã tiếp tục có bài đăng trình bày quan điểm cá nhân về lùm xùm này. Theo đó, trên trang cá nhân, bà chủ nhà Sơn Kim tiết lộ, bản thân không dám nhận mình là "lão phật gia", đồng thời nhắc khéo 2 điều về mối quan hệ của CEO Hồ Nhân và con gái.

Bài viết của bà chủ gia tộc Sơn Kim - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nữ đại gia viết: "Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh". Như lời tiết lộ của mẹ vợ ông Hồ Nhân thì hiện tại vị doanh nhân này vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen và không có chuyện "mất chức" sau ồn ào tình ái với nữ ca sĩ Hiền Hồ như dân tình đồn đoán. Nam doanh nhân và vợ - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, bà cũng nêu rõ: "Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax".

Theo đó, hiện mối quan hệ của CEO Hồ Nhân và ái nữ nhà gia tộc Sơn Kim vẫn bình thường. Cả hai không có dấu hiệu rạn nứt mà vẫn tập trung cho công việc chung. Sự nghiệp của giọng ca trẻ đang có nguy cơ tan nát vì ồn ào cặp kè đại gia đã có vợ - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, khi có tin đồn nam CEO này cặp kè với nữ ca sĩ Hiền Hồ, ông đã lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là mối quan hệ "anh em nương tựa", còn về phía giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại vẫn chưa có bất kỳ động thái nào ngoài việc "đóng băng" MXH.

Chặng đường lắm 'chông gai' đổi 'siêu xe' của Hiền Hồ: Từ đi hát phòng trà 150.000/đêm đến 'em họ' của đại gia giàu có U60 Hiền Hồ hiện đang là cái tên gây bão CĐM và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng từ sau khi scandal "trà xanh", có mối quan hệ "anh em nương tựa" với đại gia Hồ Nhân. Cũng từ đây, đời tư của nữ ca sĩ sinh năm 1997 bị cư dân mạng "đào bới" không sót "ngóc ngách" nào!

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