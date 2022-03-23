Phương Thanh khiến cả cõi mạng 'phục sát đất' vì lời 'sấm rền' ngỡ đang 'tiên tri' scandal của Hiền Hồ: 'Nghệ sĩ vướng ồn ào thì những người trong giới cũng bị ảnh hưởng'

Hậu trường 23/03/2022 07:15

Giữa lúc ồn ào của Hiền Hồ bị khui rùm beng cõi mạng, nhiều netizen bất ngờ đào lại phát ngôn về giới nghệ sĩ của Phương Thanh cách đây chưa lâu.

Những ngày gần đây, ồn ào của Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân đang trở thành tâm điểm chú ý của cõi mạng. Cụm từ "anh em nương tựa" cũng hot từ đây. 

Theo đó, nhiều cư dân mạng chỉ rõ giọng ca đến từ Đắk Lắk có mối quan hệ tình cảm với một vị đại gia. Tuy nhiên, phía đại gia này lại khẳng định cả hai chỉ là "anh em họ", "anh em nương tựa" khiến dư luận thêm phần hoài nghi. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ đã khóa toàn bộ MXH, kể cả bình luận ở bên dưới các video âm nhạc trên Youtube cũng được ekip Hiền Hồ khóa lại.

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Hiền Hồ hiện đang là tâm điểm của sự chỉ trích - Ảnh: Internet

Động thái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" của giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại khiến nhiều netizen càng thêm khó vừa mắt. Trên các diễn đàn mạng, hàng loạt ý kiến trái chiều đã được CĐM để lại bên dưới các bài viết đề cập đến ồn ào này.

Giữa lúc scandal của Hiền Hồ bị khui rùm beng, nhiều netizen bất ngờ đào lại phát ngôn về giới nghệ sĩ của Phương Thanh cách đây chưa lâu.

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Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet

Theo đó, trong một bài trả lời PV với Thanh Niên, Phương Thanh không ngần ngại tiết lộ bản thân vô cùng "trăn trở" với 2 từ "nghệ sĩ". Giọng ca Giã Từ Dĩ vãng khẳng định: "Những người làm nghề thực thụ, họ giữ gìn hai chữ nghệ sĩ dữ lắm, vì từ nghệ sĩ còn lớn hơn cả từ ngôi sao nữa. Khi một người trở nên nổi tiếng ở một thời điểm nào đó thì họ được gọi là ngôi sao, còn khi gọi là nghệ sĩ rồi thì đó là nghiệp thiện lương cả đời. Những điều tôi nói ra là đúng tâm tư của những người nghệ sĩ thực thụ. Còn những người không làm nghề mà lạm dụng hai chữ nghệ sĩ thì tôi mong rằng họ hãy tha cho chúng tôi đi, để chúng tôi làm nghề. Chứ các bạn vào quậy phá nhiều quá, khiến sự danh giá của nghệ sĩ bị mất đi và đã đến lúc chúng tôi phải đứng lên bảo vệ hai chữ nghệ sĩ".

Đáng chú ý hơn, giọng ca sinh năm 1973 còn thẳng thừng "lên án" một số người tự xưng là "nghệ sĩ" nhưng lại "đi khách" và có nhiều hành vi không xứng đáng với danh xưng "nghệ sĩ". Phương Thanh nêu rõ: "Nghệ sĩ không ai đi làm gái hay đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó. Nói thật, những dòng trạng thái của tôi, những nghệ sĩ thực thụ rất thích bởi vì họ muốn nói nhưng lại không chịu được áp lực".

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Phương Thanh vừa có cuộc PV liên quan đến giới nghệ sĩ cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Mặc dù không nhắc tên cụ thể một nghệ sĩ nào, đồng thời cũng được Phương Thanh phát ngôn trước khi ồn ào của Hiền Hồ nổ ra, song nhiều cư dân mạng lại cho rằng nữ ca sĩ 7X chẳng khác nào "tiên tri" lùm xùm của đàn em. Thậm chí, hiện tại Hiền Hồ cũng đang bị cõi mạng đòi "phong sát" vì không xứng đáng làm người của công chúng sau loạt ảnh tình tứ cộp mác "anh em nương tựa".

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Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân chưa hé lộ thêm bất kỳ điều gì về scandal 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet

Hiện, sau khi xảy ra lùm xùm, mỗi ngày CĐM lại được dịp "hít hà drama" qua loạt ảnh ngày càng "tựa" nhiều hơn của Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân. Tuy nhiên, người trong cuộc lại không thấy "hé lộ" điều gì.

Không phải Hiền Hồ, đây mới là cái tên được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất Google ngày hôm nay?

Không phải Hiền Hồ, đây mới là cái tên được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất Google ngày hôm nay?

Liên quan đến câu chuyện lùm xùm của Hiền Hồ những ngày vừa qua, nhưng cái tên của nữ ca sĩ không phải là thứ mà cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất.

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Từ khóa:   Hiền Hồ Phương Thanh Hiền Hồ cặp kè đại gia

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