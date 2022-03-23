Chặng đường lắm 'chông gai' đổi 'siêu xe' của Hiền Hồ: Từ đi hát phòng trà 150.000/đêm đến 'em họ' của đại gia giàu có U60

Cũng từ đây, đời tư của giọng ca sinh năm 1997 được CĐM đem lên "mổ xẻ" và bàn tán không ngừng trên các diễn đàn mạng.

Những ngày gần đây cái tên Hiền Hồ gần như chiếm trọn MXH với loạt thị phi bủa vây "không lối thoát". Nhiều cư dân mạng tìm ra bằng chứng nữ ca sĩ có mối quan hệ tình ái với đại gia Hồ Nhân. Mặc dù "đàng trai" đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại là "anh em nương tựa" nhưng những hình ảnh được đăng tải suốt hơn 2 ngày nay khiến netizen hoài nghi về hai chữ "nương tựa".

Trên các show truyền hình, Hiền Hồ từng chia sẻ, thuở nhỏ phải đi lượm mót cà phê để phụ mẹ giúp đỡ gia đình.

Được biết, Hiền Hồ sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở Buôn Mê Thuật (Đắk Lắk) Bố của nữ ca sĩ mất sớm khiến cho hoàn cảnh gia đình lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

Nhan sắc của Hiền hồ thuở chưa vào nghề - Ảnh: Internet

Với niềm đam mê ca hát, lại sở hữu chất giọng đẹp, Hiền Hồ đã sớm định hướng cho mình đi theo con đường ca hát để nuôi sống bản thân và gia đình. Nữ ca sĩ theo học trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk và tham gia không ít cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nhưng không đạt thành tích gì lớn. Phải đến khi tham gia The Voice và trở thành học trò của HLV Tóc Tiên, sự nghiệp của nữ ca sĩ mới dần khởi sắc.

Được biết, trước khi xuất sắc giành giải Á Quân The Voice, Hiền Hồ từng phải xin làm việc ở quán cà phê hay phòng trà, ban đêm đi học. Thời điểm đó, cát – xê đi hát nhận được là 150.000 đồng với khoảng chục bài hát cho một đêm.

Trở thành tâm điểm chỉ trích, bị "cô giáo" cạch mặt vì ồn ào tình ái

Tại thời điểm tham gia thi The Voice, Hiền Hồ từng trở thành tâm điểm chỉ trích của CĐM, thậm chí nghi bị chính HLV Tóc Tiên cạch mặt vì màn "yêu trong im lặng" tại rạp chiếu phim với Soobin Hoàng Sơn.

Nữ ca sĩ từng vướng nghi vấn 'gài' đàn anh để nổi tiếng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng chính giọng ca sinh năm 1997 đã thuê người chụp ảnh, tung clip với Soobin để "ké fame", nổi tiếng.

Đến hiện tại, khán giả vẫn thấy mối quan hệ giữa Hiền Hồ và Tóc Tiên như "người dưng ngược lối". Thậm chí mới đây khi đăng tải ảnh họp mặt cùng dàn học trò ngày ấy, Hiền Hồ vẫn không hề xuất hiện trong khung hình.

Cú hit "anh em nương tựa" dự báo sự nghiệp trên bờ vực thẳm

Gần đây nhất, Hiền Hồ tiếp tục chứng minh được độ hot của mình khi liên tục phủ sóng MXH. Tuy nhiên lần này không phải vì sản phẩm âm nhạc mới mà vì thị phi bủa vây.

Nữ ca sĩ trẻ bị tố cặp kè đại gia U60. Chưa dừng lại ở đó, những phát ngôn về "người phụ nữ tự cường" của Hiền Hồ cũng bị đào lại và đem ra mỉa mai không thương tiếc.

Sự nghiệp của giọng ca trẻ đang có nguy cơ tan nát vì ồn ào cặp kè đại gia đã có vợ - Ảnh: Internet

Ồn ào lần này được netizen nhận định như một "cú vả" vào sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Hiền Hồ.

Ghi dấu ấn với công chúng không chỉ bởi tài năng mà còn cả nét tính cách ngây ngô, hài hước nhưng có lẽ sau scandal lần này, hình tượng Hiền Hồ trong mắt công chúng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hình ảnh 'anh em nương tựa' được CĐM chia sẻ rầm rộ những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Trước sự công kích của CĐM, những ngày qua, Hiền Hồ đã khóa MXH, tắt tính năng bình luận của loạt MV đình đám.

Hiện, ồn ào cặp kè đại gia U60 của Hiền Hồ được dự đoán chưa thể đi đến hồi kết khi mỗi ngày lại có thêm biến mới khiến dân tình ngỡ ngàng - ngơ ngác - bật ngửa.