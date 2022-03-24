"Bạn trai cũ" bất ngờ đăng ảnh thân mật bên Hiền Hồ, nói gì mà khiến dân mạng dậy sóng chỉ trích?

Hành động của nam người mẫu từng đóng MV với Hiền Hồ khiến dân mạng "ngán ngẩm" cho rằng anh chàng đang "nương tựa" ồn ào "đại gia - tiểu tam" để nổi tiếng.

Gây xôn khắp cõi mạng những ngày qua chắc chắn không gì khác ngoài ồn ào cặp kè đại gia của Hiền Hồ. Mọi hình ảnh và thông tin liên quan đến Hiền Hồ gần như phủ sóng dày đặc trên tất cả các phương tiện truyền thông khiến cho nhiều người dù không quan tâm cũng phải biết về tin đồn chấn động này, huống chi nói đến những người cùng hoạt động nghệ thuật với Hiền Hồ. Tuy nhiên, mới đây, một người mẫu nam từng đóng chung MV với Hiền Hồ bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện thành hình ảnh thân thiết bên Hiền Hồ, kèm với đó là cây hỏi ngây ngô: "Bây giờ hết ở Việt Nam nên ít dùng Facebook. Mà sao mấy ngày nay lên toàn hình Hiền Hồ vậy?".

Có thể thấy không chỉ vô tư đăng ảnh trong thời điểm vô cùng nhạy cảm, nam người mẫu còn nhắc đến cả ồn ào của Hiền Hồ. Chưa dừng lại ở đấy, anh chàng sau đó còn tiếp tục đăng story khoảnh khắc thân mật với Hiền Hồ trong MV cùng dòng trạng thái "Em ngày xưa khác rồi". Không biết anh chàng đang suy nghĩ gì với loạt hành động này, tuy nhiên hành động kỳ lạ này khiến nam người mẫu bị dân tình cho là đang muốn "nương tựa" ồn ào của nữ ca sĩ Hiền Hồ để trở nên nổi tiếng, một số khác còn khuyên anh chàng tích cực đọc báo Việt để không là người "tối cổ".

Brian Trần từng là bạn trai của Hiền Hồ trong một MV (Ảnh chụp màn hình) Liên quan đến ồn ào cặp đại gia đã có vợ của Hiền Hồ, diễn biến mới nhất của vụ việc đó chính là bả chủ gia tộc Sơn Kim lên tiếng về vấn đề này. Bà chủ Sơn Kim cho biết hiện tại, ông Hồ Nhân và con gái bà - Hồng Vân - vẫn là vợ chồng bình thường, cùng nhau điều hành Nanogen, tương lai thế nào do cả hai quyết định, bà sẽ không can thiệp. Trong đó, đáng chú ý, cuối dòng trạng thái, bà chủ gia tộc Sơn Kim bất ngờ ẩn ý nhắc đến Hiền Hồ với danh xưng "gái 25": "Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè?. Câu nói của bà được cho là đang nhắc đến ông Hồ Nhân và Hiền Hồ trong ồn ào tiểu tam gần đây. Ở thời điểm hiện tại, Hiền Hồ hiện vẫn giữ thái độ im lặng trước trước ồn ào cặp kè với đại gia U60 đã có gia đình, nữ ca sĩ cũng đã khóa toàn bộ các trang mạng xã hội của mình, đồng thời tắt tính năng bình luận trên kênh YouTube. Về phía đại gia Hồ Nhân, ông khẳng định mình và nữ ca sĩ chỉ là mối quan hệ "anh em họ nương tựa vào nhau".

Dân mạng "soi" trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong "danh sách đen"? So với những quy tắc về trang phục sân golf thì quần áo của Hiền Hồ mỗi khi đến nơi đây được cho là vi phạm nội quy và thiếu nghiêm túc.

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