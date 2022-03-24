Trấn Thành: 'Tôi may mắn khi tìm được đúng người để kết hôn'

Hậu trường 24/03/2022 16:15

Sau thời gian mắc Covid-19, MC Trấn Thành chia sẻ, anh đã có sự lựa chọn đúng đắn về người ở bên cạnh cùng với anh đi đến hết cuộc đời này.

Cách đây không lâu, Trấn Thành khiến công chúng không khỏi lo lắng với thông báo anh đã không may mắc Covid-19. Tuy nhiên, thông qua các hình ảnh mà anh cập nhật hàng ngày trên trang cá nhân, có thể thấy sự tận tình chăm sóc của bà xã Hari Won đã khiến cho sức khỏe của anh ổn định lên từng ngày.

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Trong thời gian Trấn Thành mắc Covid-19, bà xã Hari Won dã ở bên cạnh chăm sóc anh - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, ai cũng biết Hari Won là một người khá vụng về trong việc nấu nướng lẫn chăm sóc nhà cửa. Mặc dù vậy, khi thấy Trấn Thành ngã bệnh, cô đã tỉ mỉ và ân cần chăm lo cho chồng, khiến cho nam MC hết mực hài lòng và không tiếc lời khen ngợi bà xã của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Trấn Thành đã đăng tải một bài viết với nội dung gửi gắm những lời thương và lời cảm ơn đến bà xã Hari Won của mình sau quãng thời gian anh mắc Covid-19. Theo đó, Trấn thành tự nhận bản thân vốn là một người ham vui, thích tự do và từng xem hôn nhân là một thứ đáng sợ tới mức "rùng mình". Tuy nhiên, Hari Won đã khiến anh phải thay đổi.

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Bài đăng của Trấn Thành trên trang cá nhân của anh - Ảnh: Chụp màn hình

"Nói chứ, cảm ơn bà xã rất nhiều trong những ngày qua đã chăm sóc tận tình cho F0 này. Các bạn biết không, với cái đứa ham vui, thích tự do bay nhảy như tui thì, lúc đầu, hôn nhân như một cái gì đó rất mơ hồ và nghe thôi đã rùng mình. Sợ lắm! Nhưng bà xã đã cho tôi một định nghĩa mới về hôn nhân và tôi cũng cho cô ấy một điều tương tự như vậy." - Trấn Thành viết.

Trấn Thành cho biết, kể từ khi kết hôn, anh không hề cảm thấy chán nản hay bị ràng buộc gì cả vì bản thân anh đã tìm đúng người. Nam MC khẳng định, anh cảm thấy may mắn khi được kết hôn với Hari Won và có lẽ vợ anh cũng vậy vì đã 6 năm bên nhau rồi mà cả hai chưa từng "chán" nhau.

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Trấn Thành cảm thấy may mắn khi kết hôn với Hari Won

"Chúng tôi nhận thấy, hôn nhân không hẳn là những tháng ngày chán nản khi ta bị ràng buộc để phải sống chung khổ sổ với nhau mà không biết được thời hạn như cách người lớn hay than vãn. Mà nó sẽ là thực tại hay ho nơi ta tìm được một người đồng hành luôn yêu thương và cho ta mọi giá trị mình mong muốn nếu ta tìm đúng người.

Viết tới đây, tôi nghĩ tôi đã may mắn tìm đúng! Và chắc vợ tui cũng vậy! Đoán vậy đó, tại 6 năm rồi, chưa chán!" - Trấn Thành chia sẻ.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Trấn Thành mắc Covid-19

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