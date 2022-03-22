Trấn Thành vui mừng khôn xiết thông báo tin, cư dân mạng ồ ạt chúc mừng

Hậu trường 22/03/2022 15:13

Thông tin Trấn Thành nhiễm Covid-19 khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng và dành sự quan tâm.

Vào ngày 22/3, trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành đã hạnh phúc thông báo đến mọi người rằng mình đã chính thức âm tính với Covid 19 chỉ sau 4 ngày cách ly và tích cực điều trị, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và uống thuốc điều độ. Đây cũng là kết quả khá bất ngờ bởi theo như lẽ thường, người bị dương tính thường mất hơn 7 ngày để có thể chữa trị thành công.

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng hạnh phúc chia sẻ tâm trạng thông qua lời bài hát: "Ngày ấy ngày ấy sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. I'm back cả nhà ơi. Yeah".

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Trấn Thành vui mừng thông báo đã âm tính với Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình
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Nam danh hài đã đi làm bình thường - Ảnh: FBNV

Theo Trấn Thành chia sẻ, hằng ngày, anh dành thời gian xem những chương trình yêu thích, tích cực tương tác trò chuyện với người hâm mộ và cố gắng vận động thể thao nhẹ. Không chỉ thế, nam danh hài luôn cố gắng giữ cho tinh thần luôn lạc quan, tích cực để có thêm động lực chiến thắng Covid-19. Sau những ngày chống chọi với Covid-19, ông xã Hari Won đã có thể quay trở lại hoạt động bình thường khiến ai nấy cũng đều vui mừng. 

Ngay khi nhận được "tin vui" của Trấn Thành, khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng nam nghệ sĩ. Điển hình như: "Chúc mừng anh xin vía nhanh khỏi F0", "Chúc Trấn Thành nhiều sức khỏe",... Còn có người hài hước bảo rằng: "Xin vía hết F0 sớm"...

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Người hâm mộ dành lời chúc mừng tới nam danh hài - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, vào ngày 17/3, nam danh hài thông báo dương tính với Covid-19 thông qua que test nhanh 2 vạch. Đồng thời, bà xã Hari Won đã đăng tải một đoạn video trên kênh Youtube quay lại cảnh cô tự test Covid-19 cho Trấn Thành khi anh cảm thấy đau họng. Ngay sau đó, Hari Won lấy hai que test nhanh ra để test cho cả mình và chồng thì que test của Trấn Thành hiện lên hai vạch.

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Từ khóa:   Trấn Thành Trấn Thành nhiễm COVID-19 Hari Won

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