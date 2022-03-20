Trấn Thành sốt gần 39 độ do mắc Covid, Hari Won lo lắng: 'Cứ cách khoảng 4 tiếng, tôi lại phải kiểm tra nhiệt độ'

Hậu trường 20/03/2022 11:34

Mới đây, trên kênh Youtube của Hari Won đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô chăm sóc ông xã trong ngày thứ hai bị Covid-19.

Sau khi Trấn Thành thông báo mình nhiễm Covid-19 khi đăng tải hình ảnh que test với kết quả 2 vạch, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe đến nam MC cũng như Hari Won, mong cô sẽ giữ sức khỏe khi tiếp xúc gần với chồng.

Tuy nhiên, sang ngày thứ 2, Trấn Thành sốt cao lên tới 38,8 độ. Chính vì vậy, Hari Won khá hoảng hốt vì thấy nhiệt độ cơ thể ông xã quá cao, vội lấy đồ khác thay cho chồng rồi lấy thuốc hạ sốt để chồng uống. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi ngủ được hơn hai tiếng, tới 6 rưỡi sáng thì Trấn Thành gọi tôi dậy, kêu anh ấy mệt lắm, bắt đầu lên cơn sốt và muốn uống thuốc hạ sốt nhưng không kiếm được. Cũng may là tôi đã kiếm được thuốc hạ sốt cho anh ấy. Cứ cách khoảng 4 tiếng, tôi lại phải kiểm tra nhiệt độ cho Trấn Thành xem có ổn không và để biết có cần phải trùm đá tiếp hay không. Cuối cùng thì Trấn Thành cũng đã hạ sốt, nhiệt độ trở về bình thường".

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Trấn Thành sốt lên tới gần 39 độ khiến bà xã không khỏi lo lắng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù ban đầu tỏ ra "kỳ thị" Trấn Thành, không cho đụng vào người nhưng sau đó Hari Won vẫn chăm chồng đến nơi đến chốn, lau mặt, lau người đầy đủ. Cô kể lại: "Vào ngày đầu tiên Trấn Thành bị Covid, tôi đã báo cho chung cư biết rồi kêu cô y tá tới kiểm tra PCR lại cho chắc chắn và tôi thì vẫn âm tính. Tuy tôi ở chung nhà, phải chăm sóc Trấn Thành nhưng luôn đeo khẩu trang nên vẫn âm tính. Ngày nào tôi cũng phải tự test nhanh".

 

 

Tới ngày thứ hai, bà xã Trấn Thành vẫn âm tính. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cho biết rằng điều sợ nhất là khi Trấn Thành sắp hết bệnh thì cô lại dương tính. Như vậy, Trấn Thành bị buộc phải ở cùng thêm 7 ngày nữa. 

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Nam danh hài không khỏi cảm động trước sự chăm sóc tận tình của vợ - Ảnh: Internet

Về phía mình, Trấn Thành tỏ ra khá cảm kích khi được Hari Won chăm sóc đến nơi đến chốn. Anh bắn tim về phía Hari Won và nói: "Anh yêu em, vợ anh quá tuyệt vời. Những lúc anh mệt mỏi thế này, may có vợ chăm sóc. Không có vợ bên cạnh, anh không biết sẽ sống sót như thế nào".

Hiện tại, cả hai vợ chồng Trấn Thành vẫn đang tích cực cách ly và điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, Trấn Thành vẫn vui vẻ, lạc quan dù đang nhiễm Covid. Người hâm mộ đều mong nam MC sẽ sớm hồi phục sức khỏe và không có nhiều di chứng hậu Covid-19.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won sao Việt

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