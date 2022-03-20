Hậu ly hôn với vợ đại gia, Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao khi lộ clip ôm ấp gái trẻ công khai

Gần đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi lộ đoạn clip ôm ấp tình tứ bên cạnh một cô gái trẻ.

Hồi tháng 10/2021, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin bầu show hải ngoại Liên Phạm đã đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, bà Liên Phạm (Lien Jackie Pham) đã nộp đơn ly hôn lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021. Thông tin này khiến nhiều người ngỡ ngàng vì xưa nay giọng ca "Lâu đài tình ái" rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Sau 17 năm kết hôn, Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm đã ly hôn - Ảnh: Internet Kể từ khi "đường ai nấy đi", nam ca sĩ tiếp tục chuyên tâm cho các dự án nghệ thuật cả trong và ngoài nước, kín tiếng trong chuyện tình cảm. Song, gần đây, trên mạng xã hội tik tok bất ngờ lan truyền một đoạn clip ông hoàng nhạc Việt tình tứ ôm ấp bên cạnh một cô gái lạ sau khi ly hôn vợ đại gia.

Nam ca sĩ lộ đoạn clip ôm ấp tình tứ bên cạnh một cô gái trẻ - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, xuất hiện trong clip là một cô gái trẻ, xinh xắn nhìn tuổi đời còn rất nhỏ. Ở đoạn đầu của clip, nhìn Đàm Vĩnh Hưng có vẻ như miễn cưỡng, song chỉ vài giây sau nam ca sĩ đã chủ động vòng tay qua ôm eo từ đằng sau, không những vậy nam ca sĩ còn dựa hẳn đầu vào vai của cô gái này trông rất tình tứ. Điều này khiến dân tình ngay lập tức dấy lên nghi vấn đây là "tình mới" của Mr. Đàm. Ở dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều người tò mò về danh tính của cô gái lạ mặt, thậm chí còn nghi ngờ đây là bạn gái của Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, cô gái trong clip chỉ là người hâm mộ lâu năm, thường xuyên đăng tải clip với "ông hoàng nhạc Việt". Cô nàng thường xuyên được gặp gỡ, ôm hôn thần tượng trực tiếp.

Nhiều khán giả tò mò về danh tính của cô gái lạ mặt - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, trang tik tok cá nhân của cô gái này cũng đa phần là những clip cô bạn với Đàm Vĩnh Hưng bởi vì bất kỳ sự kiện nào của nam ca sĩ hầu như đều có mặt. Trong những đoạn video được chia sẻ, cô gái này còn gọi Đàm Vĩnh Hưng bằng danh xưng "Anh, chú" ngọt ngào.

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