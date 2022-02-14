Hậu rắc rối với 'bà trùm Đại Nam', Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về việc đến phòng trà Đồng Dao với vệ sĩ vây kín

Hậu trường 14/02/2022 14:35

Vào tối ngày 13/2, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi trò chuyện trực tuyến với khán giả.

Trước đó, trong đêm diễn ở phòng trà Đồng Dao vào tối 12/2, Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào rắc rối liên quan đến "bà trùm Đại Nam". Đúng 21 giờ, nữ CEO đại gia đến trước cửa phòng trà để mua vé xem Đàm Vĩnh Hưng hát, do hết vé nên nữ CEO bỏ về. Sau đó, anh đến phòng trà rồi đi thẳng vào trong cùng vệ sĩ.

Sau khi nữ CEO bỏ về, xe chở Đàm Vĩnh Hưng đã đến. Chiếc ô tô chở nam ca sĩ chạy thẳng đến cửa phòng trà, sau đó anh bước xuống với vệ sĩ vây kín xung quanh. Nam ca sĩ đi thẳng vào trong và né đẹp ống kính của các YouTuber. Minishow của anh cũng bắt đầu ngay sau đó.

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Đàm Vĩnh Hưng nhắc chuyện được chủ phòng trà Đồng Dao mời hát tiếp vì khán giả đến xem show của anh mấy ngày qua quá đông - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã nhắc đến việc nam ca sĩ đến phòng trà Đồng Dao với vệ sĩ vây kín. Điều này đã thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả.

"Ông hoàng nhạc Việt" không ngần ngại chia sẻ: "Tất cả những nơi Hưng bước tới diễn đều bỗng nhiên trở nên nổi tiếng nha mọi người. Nổi một cách kỳ lạ luôn".

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Buổi livestream được thực hiện khi Đàm Vĩnh Hưng đang cùng Vũ Hà ngồi trên ô tô - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, ở cuối phần giao lưu này, Đàm Vĩnh Hưng thông báo lại lịch diễn rằng: "Ngày 5/3, Hưng diễn với Lệ Quyên ở Đà Lạt. Còn ngày mai thì hát với Lệ Quyên luôn mà ở phòng trà Không Tên. Đến 26/2, hình như là Hưng tiếp tục hát tại phòng trà Đồng Dao. Đông quá! Trời ơi làm gì mà đông quá luôn. Người ta cứ đi coi thì chủ phòng trà cứ yêu cầu hoài. Thử hỏi hát không đông khách thì dám mời liên tục không. Đông quá đông, trời ơi sao kỳ vậy. Ông Quang Linh nói ca sĩ hot nhất phòng trà bây giờ là Đàm Vĩnh Hưng đó. Hot quá trời, rần rần luôn".

Ngồi kế bên, Vũ Hà cũng chọc ghẹo Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng đáp lại: "Mày có muốn được như tao không. Sức mấy mà mày làm được". Vũ Hà bật cười tiếp lời: "Tao hết tiền thuê vệ sĩ. Tao thấy người ta thuê thì tao cũng thuê, chứ có ai làm gì tao đâu".

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng sao Việt Vũ Hà

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