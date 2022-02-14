Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không tham gia gameshow, ngồi ghế nóng trong năm 2022: 'Tôi đang ở giai đoạn làm để vui'

Hậu trường 14/02/2022 11:14

Không chỉ thành lập thêm công ty, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ nhiều dự án khủng trong năm 2022.

Mới đây, tối 13/2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi livestream trò chuyện cùng khán giả và chia sẻ nhiều dự định trong năm 2022 của mình. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đã chính thức mở công ty giải trí và cả công ty bất động sản nên rất bận rộn. Do đó, anh tuyên bố sẽ từ chối nhiều lời mời làm giám khảo gameshow, truyền hình,... trong năm 2022.

"Công ty thay đổi cách làm việc hết, làm tất cả các chức năng, sản xuất chương trình, tổ chức các cuộc thi gameshow... Năm nay Hưng xin phép từ chối rất nhiều lời mời giám khảo gameshow, truyền hình cuộc thi hoa hậu, gần nhất là Miss World Việt Nam vì Hưng cũng đã thương thảo nhà sản xuất để dừng lại vì Hưng có rất nhiều việc, Hưng thành lập cả công ty bất động sản. Hưng bận rộn lắm luôn" - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không tham gia gameshow, ngồi ghế nóng trong năm 2022: 'Tôi đang ở giai đoạn làm để vui' - Ảnh 1
Nam ca sĩ cho biết năm 2022 rất bận rộn với nhiều dự án khủng - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh, Đàm Vĩnh Hưng cũng bật mí một chương trình lớn mà anh được đại diện Việt Nam biểu diễn ở Mỹ. Nam ca sĩ chia sẻ: "Cuối tháng 4 là Hưng có một chương trình biểu diễn rất nóng. Đại điện Việt Nam là Đàm Vĩnh Hưng, đại diện Hồng Kông là siêu sao ca sĩ Chung Gia Hân diễn ở những casino lớn nhất nước Mỹ. Đó là chương trình diễn xuyên suốt 6 tuần liên tiếp. Hưng phải tập trung bài vở rất nhiều, Hưng phải học các bài nhạc Hoa lời Việt".

Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không tham gia gameshow, ngồi ghế nóng trong năm 2022: 'Tôi đang ở giai đoạn làm để vui' - Ảnh 2
Ngoài âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn thành lập thêm công ty - Ảnh: Cắt từ clip

Giải thích lí do từ chối lời mời gameshow và các cuộc thi ở Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng cho biết ở thời điểm hiện tại, anh chọn việc bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ chứ không chạy "bạt mạng" như trước: "Hưng từ chối gameshow chương trình kéo dài cũng tiếc lắm luôn nhưng không có thời gian. Từng tuổi này rồi chọn việc là thoải mái vui vẻ chứ chạy nữa ngã một cái đùng xuống ai hưởng. Hưng bây giờ đang ở giai đoạn làm để vui. Hưng không tham gia những chương trình gameshow kéo dài hay các cuộc thi ở Việt Nam được. Đó là cách Hưng lựa chọn cho bước đi của mình. Hưng còn tập tành cho liveshow của Hưng nữa".

Có thể thấy, thời gian tới Đàm Vĩnh Hưng sẽ rất bận rộn với nhiều dự án lớn khác nhau. Trong đó, nam ca sĩ cũng bật mí sẽ ra 2 MV hoành tráng đỉnh cao và đầu tư nhiều tiền nhất trong năm 2022.

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