Đàm Vĩnh Hưng "uất ức" vì bị nhắn tin không ai trả lời, sự thật khiến dân tình "ngã ngửa"

Hậu trường 13/02/2022 21:01

Sau nhiều ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện, mọi nhất cử nhất động của Đàm Vĩnh Hưng đều được dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự "ấm ức" khi nhắn tin cho nhiều người nhưng không được trả lời. Kể câu chuyện về việc nhiều người "dám" không trả lời tin nhắn của mình, nam ca sĩ cho biết thời gian gần đây mình thường xuyên bị "nhớ nhớ quên quên", thậm chí là quên luôn chuyện đã đổi số điện thoại.

Đàm Vĩnh Hưng 'uất ức' vì bị nhắn tin không ai trả lời, sự thật khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 1

"Xớn xác! Gắn lộn sim! Hèn gì nhắn tin mà ai cũng hỏi ai đó hoặc không trả lời! Cay thế! Uất thế! Dám à? Thậm chí thần tài hỏi nhận được quà chưa con? Dạ chưa thấy tin nhắn ngân hàng báo bà Tài ạ! Hèn chi! Cuối cùng tự phát hiện ra... tự nhục! Ta nói quê hơn bài Quê hương. Tự vả vô mặt 4 góc, úp mặt vô tường, cho vừa" - Đàm Vĩnh Hưng viết.

Nam ca sĩ cũng tự thừa nhận bản "khùng khùng", hay quên: "Làm như chích vaccine nhiều bị "khìn khìn" hay sao ý? Bị tui chích tứ mũi lận! Mọi người có ai vậy không? Nhớ nhớ quên quên! Nhất là nợ quên hoài luôn". Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên nhắc đến chuyện show của mình đã "cháy vé".

Đàm Vĩnh Hưng 'uất ức' vì bị nhắn tin không ai trả lời, sự thật khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 2

Thời gian vừa qua, sau nhiều ồn ào liên quan đến từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục vướng vào rắc rỗi với nữ đại gia Bình Dương khi anh bị người này mua hết vé xem show ngay ngày đi diễn đầu năm. Sau đó, nữ đại gia tuyên bố sẽ tiếp tục mua vé xem show của Đàm Vĩnh Hưng, kéo theo đó là nhiều ồn ào liên quan chuyện Đàm Vĩnh Hưng phải hủy show hoặc vé xem show của nam ca sĩ "ế" không ai mua.

Đàm Vĩnh Hưng 'uất ức' vì bị nhắn tin không ai trả lời, sự thật khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 3

Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân cho biết nhưng thông tin này không đúng sự thật. Theo đó, nam ca sĩ vẫn đi đắt show đi diễn đều đều, chưa phải hủy show diễn nào và nhiều show diễn đều "cháy vé". Có thể thấy, dù đã được minh oan chuyện từ thiện nhưng những lùm xùm ồn ào vẫn liên tục kéo đến với Đàm Vĩnh Hưng.

Nữ CEO đại gia vừa tuyên bố đi Đà Lạt xem Đàm Vĩnh Hưng hát, Trang Trần lập tức đòi đi gặp “chị đại”

Nữ CEO đại gia vừa tuyên bố đi Đà Lạt xem Đàm Vĩnh Hưng hát, Trang Trần lập tức đòi đi gặp “chị đại”

Dù không liên quan đến vụ việc giữa Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO đại gia, thế nhưng Trang Trần vẫn liên tục lên tiếng "cà khịa", thậm chí là tuyên bố sẽ lên thẳng Đà Lạt để gặp "chị đại".

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng show diễn Phốt Đàm Vĩnh Hưng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?