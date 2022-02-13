Sau nhiều ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện, mọi nhất cử nhất động của Đàm Vĩnh Hưng đều được dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng đàn bày tỏ sự "ấm ức" khi nhắn tin cho nhiều người nhưng không được trả lời. Kể câu chuyện về việc nhiều người "dám" không trả lời tin nhắn của mình, nam ca sĩ cho biết thời gian gần đây mình thường xuyên bị "nhớ nhớ quên quên", thậm chí là quên luôn chuyện đã đổi số điện thoại. "Xớn xác! Gắn lộn sim! Hèn gì nhắn tin mà ai cũng hỏi ai đó hoặc không trả lời! Cay thế! Uất thế! Dám à? Thậm chí thần tài hỏi nhận được quà chưa con? Dạ chưa thấy tin nhắn ngân hàng báo bà Tài ạ! Hèn chi! Cuối cùng tự phát hiện ra... tự nhục! Ta nói quê hơn bài Quê hương. Tự vả vô mặt 4 góc, úp mặt vô tường, cho vừa" - Đàm Vĩnh Hưng viết.

Nam ca sĩ cũng tự thừa nhận bản "khùng khùng", hay quên: "Làm như chích vaccine nhiều bị "khìn khìn" hay sao ý? Bị tui chích tứ mũi lận! Mọi người có ai vậy không? Nhớ nhớ quên quên! Nhất là nợ quên hoài luôn". Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên nhắc đến chuyện show của mình đã "cháy vé". Thời gian vừa qua, sau nhiều ồn ào liên quan đến từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục vướng vào rắc rỗi với nữ đại gia Bình Dương khi anh bị người này mua hết vé xem show ngay ngày đi diễn đầu năm. Sau đó, nữ đại gia tuyên bố sẽ tiếp tục mua vé xem show của Đàm Vĩnh Hưng, kéo theo đó là nhiều ồn ào liên quan chuyện Đàm Vĩnh Hưng phải hủy show hoặc vé xem show của nam ca sĩ "ế" không ai mua.

Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân cho biết nhưng thông tin này không đúng sự thật. Theo đó, nam ca sĩ vẫn đi đắt show đi diễn đều đều, chưa phải hủy show diễn nào và nhiều show diễn đều "cháy vé". Có thể thấy, dù đã được minh oan chuyện từ thiện nhưng những lùm xùm ồn ào vẫn liên tục kéo đến với Đàm Vĩnh Hưng.

Nữ CEO đại gia vừa tuyên bố đi Đà Lạt xem Đàm Vĩnh Hưng hát, Trang Trần lập tức đòi đi gặp “chị đại” Dù không liên quan đến vụ việc giữa Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO đại gia, thế nhưng Trang Trần vẫn liên tục lên tiếng "cà khịa", thậm chí là tuyên bố sẽ lên thẳng Đà Lạt để gặp "chị đại".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-uat-uc-vi-bi-nhan-tin-khong-ai-tra-loi-su-that-khien-dan-tinh-nga-ngua-449884.html