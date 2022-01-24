Đàm Vĩnh Hưng âm thầm thu thập bằng chứng vi phạm của bà Phương Hằng suốt 4 tháng qua, đang làm việc với công an để xử lý

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân đã âm thầm thu thập đủ mọi chứng cứ từ những lần livestream, bình luận,... và cho biết đang làm việc với công an để những đối tượng vu khống mình phải chịu hình phạt thích đáng về những việc làm này.

Chiều 23/1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Theo đó, cơ quan CSĐT kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau khi được Công An "minh oan" Đàm Vĩnh Hưng là sao Việt có nhiều động thái mới trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề này. Nam ca sĩ bày tỏ bản thân bị stress rất nặng khi thường xuyên phải nghe những lời bịa đặt, vu khống. Thậm chí vì những lời bịa đặt vô căn cứ mà Đàm Vĩnh Hưng bị mất đi tình cảm, bạn bè hay các mối quan hệ khiến nam ca sĩ chịu nhiều tổn thương.

Mới đây, trưa ngày 24/1, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cho biết bản thân đang phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý CEO Nguyễn Phương Hằng vì hành động, phát ngôn của bà trong suốt thời gian qua. Nội dung bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh chụp màn hình) Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định bản thân đã âm thầm thu thập đủ mọi chứng cứ từ những lần livestream, bình luận,... của bà Phương Hằng trong suốt 4 tháng qua và gửi tới công an tỉnh Bình Dương, với mong muốn bà Hằng phải chịu hình phạt thích đáng về những việc làm của mình.

"Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những comment sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự. Hưng cũng đã có 3 buổi làm việc với Công An Bình Dương và buổi gần nhất là 19/1/2022 với sự có mặt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần Hưng đã trực tiếp gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công An tỉnh Bình Dương" - Đàm Vĩnh Hưng viết. Hình ảnh giấy mời làm việc với công an về việc tố giác bà Phương Hằng được Đàm Vĩnh Hưng đăng tải kèm bài viết (Ảnh: FBNV) Nam ca sĩ cũng cho biết thêm rằng minh đang làm việc tích cực với cơ quan công an để vụ việc sớm kết thúc. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: "Những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng. Hưng hi vọng sớm có kết quả từ phía Công an tỉnh Bình Dương để mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hưng". Vụ việc hiện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Sau nhiều tháng đấu tố qua lại, cuộc chiến giữa CEO Đại Nam và các nghệ sĩ dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Trấn Thành vừa được minh oan vụ tiền từ thiện, em gái bày tỏ gay gắt: 'Ai lươn lẹo đã sáng tỏ' Ngay khi nghe tin anh trai được giải oan, em gái Trấn Thành đã dẫn lại hình ảnh kết luận của Bộ Công an và lên tiếng gay gắt.

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