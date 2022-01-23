Nóng: Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố khởi kiện những người vu khống 'ăn chặn' từ thiện

Hậu trường 23/01/2022 19:27

Sau khi được cơ quan chức năng công bố là không hề có hành vi gian dối hay chiếm đoạt từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ tiến hành khởi kiện những người từng vu khống nam ca sĩ ăn chặn tiền từ thiện.

Theo Thanh Niên, cơ quan công an vừa qua đã xác định rằng cá cá nhân bao gồm Trấn Thành, Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ruột Hồ Ngọc Hà), ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng không có hành vi gian dối và chiếm đoạt khoản tiền từ thiện do các nhà hảo tâm đã đóng góp và ủng hộ để cứu trợ người dân miền Trung trong đợt bão lũ cuối năm 2020.

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Cơ quan công an vừa qua đã xác định rằng Đàm Vĩnh Hưng không có hành vi gian dối và chiếm đoạt tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Cụ thể, Bộ công an đã xác nhận rằng những người kể trên không có dấu hiệu phạm tội cũng như không có sự việc phạm tội. Qua đó, căn cứ vào khoản 1 Điều 156 và Điều 158 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định sẽ không khởi tố vụ án hình sự số: 01/QĐ-CSHS ngày 7.1.2022. Trước đó, vào ngày 17/1/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã đưa ra văn bản thông báo rằng không quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 01/QĐ-CSHS là có căn cứ rõ ràng và đúng theo pháp luật.

Trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ ảnh chụp lại quyết định không khởi tố vụ án và viết: “Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc, để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua”.

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Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trả lời Thanh Niên, quản lý của Đàm Vĩnh Hưng cũng đã xác nhận thông tin trên là đúng sự thật. Ngoài ra, nam ca sĩ còn cho biết sẽ tiến hành xử lý những cá nhân, tập thể thời gian qua đã xúc phạm đến danh dự và uy tín của anh.

NÓNG: Tin chính thức từ Bộ Công an, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không chiếm đoạt tiền từ thiện

NÓNG: Tin chính thức từ Bộ Công an, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không chiếm đoạt tiền từ thiện

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh, các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội.

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