Một trong những lần hiếm hoi Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ việc có 2 người em gái khiến cư dân mạng bất ngờ.

Sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đã đáp cánh về Việt Nam. Vừa về nước, "Ông hoàng nhạc Việt" đã được mẹ chào đón với bữa ăn tươm tất, ấm cúng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng chia sẻ cuộc trò chuyện với mẹ trong bữa cơm. Đồng thời, cũng gửi những lời chúc đến mẹ ruột nhân dịp sinh nhật tuổi 74 của bà.

Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc đến mẹ ruột nhân ngày sinh nhật 74 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong bài đăng, Mr. Đàm bất ngờ tiết lộ về 2 người em gái không may mất từ bé. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Ngày 19 tháng 1 năm 1948. Có một cô gái được sinh ra giữa vùng quê Quảng Nam - Vĩnh Điện - Điện Bàn. Tên của cô gái ấy được Cha mẹ đặt là Trần Thị Thọ! Là chị cả! Sau chị là 11 người em: Lộc, An, Hoa, Vang, Vĩnh, Hiền, Lành, Khiêm, Nhường, Anh, Quốc...

6,7 tuổi là Cô gái ấy đã vào Sài gòn, sinh sống lớn lên tại nơi này! Gặp một anh cảnh sát cực kỳ đẹp trai tên Huỳnh Văn Phước... Và sinh ra người viết status này chính là Huỳnh Minh Hưng và 3 cô em gái Huỳnh Thị Minh Hạnh. Huỳnh Thị Minh Hằng. Huỳnh Thị Minh Hiếu. Không may 2 em Hằng - Hiếu đã mất từ bé!"

Đàm Vĩnh Hưng ôn lại kỷ niệm ngày bé bên ba mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ cũng nườm nượp gửi lời chúc thọ tới mẹ ruột của nam ca sĩ. Được biết, trong quá khứ, Đàm Vĩnh Hưng từng kể chuyện mẹ nghiện cờ bạc, thường xuyên vay tiền từ bạn bè, người thân, xã hội đen, thậm chí là vay từ fan của anh để có tiền chơi và trả nợ. Khi đó, nam ca sĩ chia sẻ số tiền chi trả nợ cho mẹ suốt 30 năm qua rơi vào khoảng 20 tỷ đồng. Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng vẫn hết lòng báo hiếu, yêu thương mẹ chứ không bỏ mặt bà.

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