Bạn thân Đàm Vĩnh Hưng từng trải qua cuộc sống cơ hàn: 'Tôi cảm giác không vượt qua được'

Hậu trường 14/01/2022 09:45

Mới đây, tại một buổi phát sóng trực tiếp, ca sĩ Vũ Hà đã tâm sự về những khó khăn trong con đường theo đuổi nghệ thuật ca hát của mình.

Là chủ nhân của bản hit "Búp bê chao mi ao", ca sĩ Vũ Hà được đông đảo khán giả yêu mến và quan tâm hết lòng. Trên sân khấu, nam ca sĩ luôn cống hiến hết mình vì âm nhạc. Song, ít ai biết đằng sau ánh hào quang đó, cuộc sống của anh lại có nhiều biến cố, lận đận trên con đường phát triển nghệ thuật của mình.

Mới đây, tại một buổi phát sóng trực tiếp, ca sĩ Vũ Hà đã tâm sự về sự thay đổi trong cách làm việc của mình. Anh chia sẻ: "Tôi đi show kết hợp bán đĩa thì lúc nào phải có thêm hai người nữa đi cùng chỉ đứng bán đĩa. Tôi đi xe 7 chỗ mà người lúc nào cũng chật kín. Nhưng đến một giai đoạn tên tuổi tôi không còn như xưa nữa. Từ đó, tôi cũng cho tất cả nhân viên của mình nghỉ việc hết, nếu có show thì tôi tự đi một mình, không cần ai đi cùng. Đầu tiên, tôi cho trợ lý nghỉ việc, tự tôi quản lý lịch diễn, đồ đạc, đi lại. Tôi cũng cho tài xế nghỉ việc".

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Ca sĩ Vũ Hà thời trẻ - Ảnh: Internet

Sau khi ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nam ca sĩ giờ đi đi hát chỉ có một mình hoặc thêm đứa cháu. Anh nghẹn ngào bộc bạch: "Tôi nhìn thế hệ ca sĩ trẻ hát cùng sân khấu, ai cũng có đông người vây quanh mà nghĩ lại thời của mình ngày xưa. Tuy nhiên, tôi không hề chạnh lòng hay buồn bã, chỉ nghĩ mấy em cũng mới đi hát, giống mình hồi xưa, còn đang ở trên đỉnh vinh quang nên thích như thế. Rồi các em cũng đến lúc như tôi, không còn nổi tiếng, giàu có nữa. Tôi còn nhớ show đầu tiên đi Mỹ một mình, không có ai bên cạnh, phải tự làm mọi thứ nên sợ vô cùng. Tôi cảm giác không vượt qua được nhưng cuối cùng qua hết, tự làm hết".

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Nam ca sĩ gặp vấn đề kinh tế eo hẹp - Ảnh: Internet

Nhắc về tình hình kinh tế hiện tại, "giọng ca Búp bê chao mi ao" tâm sự: "Tôi bây giờ già rồi, kinh tế eo hẹp nên không cần thiết phải làm màu, thuê người nọ người kia. Với tôi hiện tại quan trọng là có tiền, hát được bao nhiêu đem tiền về đưa vợ. Quan trọng là khi về già vẫn còn giữ được cái nọ cái kia chứ hiện tại hơn thua nhau cái xe, quần áo, nhân viên cũng chẳng để làm gì. Nhìn vào thì hoành tráng, sang chảnh đấy nhưng tốn tiền lắm, tiền đó giữ lại để dưỡng già còn hơn". 

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Sau hơn 30 năm, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet
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Vũ Hà cũng được biết đến là một người bạn vô cùng thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Hiện tại, bước sang tuổi xế chiều, dù không có con nhưng nam ca sĩ vẫn luôn có cuộc sống vui vẻ bên người vợ thân yêu. Có thể nói, ngoài thành công trong con đường nghệ thuật, Vũ Hà chính là hình mẫu của người chồng lý tưởng. Anh chứng minh cho khán giả thấy, dù cuộc sống vợ chồng không con cái thì vẫn luôn có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

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