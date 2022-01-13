Bất ngờ 'gọi tên' Trấn Thành, một sao nam nổi tiếng nhận xét về thái độ của đàn em khi làm nghề

Mới đây, Trấn Thành đã nhận được lời nhận xét thẳng thắn đến từ "đàn anh" trong nghề.

Chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, khi được hỏi nghĩ mình ở đâu trong làng giải trí Việt, Vượng Râu thẳng thắn thừa nhận: "Tôi nghĩ tôi ở giữa showbiz!". Đồng thời, bản thân của anh cũng không muốn được gọi là nghệ sĩ dù đã tốt nghiệp đại học về chuyên ngành diễn viên, đạo diễn. Anh cho rằng cho rằng khi mình diễn hài chỉ cần được biết đến với danh xưng Mr. Vượng Râu là được. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng bộc bạch: "Tôi không phải quỵ lụy cầu cạnh ai, tôi lại càng không phải sợ ai. Tôi cứ thẳng thắn, tuồn tuột cho dễ, ai ngại thì né, ai hợp thì gần. Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, những kịch bản bi hài kịch của tôi cũng mong khán giả đừng khoác đó là hài Bắc mà đó là hài Vượng Râu. Đơn giản thế thôi! Vượng Râu học cả hải ngoại cả Nam cả Bắc nên gọi là hài giữa".

Nghệ sĩ Vượng Râu - Ảnh: Internet Đáng chú ý, Vượng Râu đặc biệt gọi tên Bảo Chung và Trấn Thành là một trong những tên tuổi đáng xem nhất trong làng hài hiện nay. Theo anh, đó là hai nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, sáng tạo và luôn nhiệt huyết với nghệ thuật. Vượng Râu nhận xét: "Hai năm nay ít chương trình nên tôi không rõ nhưng có lẽ trong mắt tôi Bảo Chung, Trấn Thành là nghệ sĩ hài đáng xem nhất bởi họ luôn luôn sáng tạo và luôn yêu nghề, nghiêm túc. Họ được khán giả công nhận khác với nhiều nghệ sĩ xuất hiện mãi nhưng khán giả chỉ quen mặt chứ không công nhận họ là nghệ sĩ hài".

Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về Trấn Thành - Ảnh: Internet Nghệ sĩ hài Vượng Râu là một trong những nghệ sĩ hài có tài của Việt Nam. Anh cũng là gương mặt quen thuộc đối với khán giả trong các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Góc cười, Gala Tết vạn lộc, Cưới ngay kẻo tết, Kỳ phùng địch thủ, Thày ra phố... Hầu hết các sản phẩm của anh đều tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả và tạo dấu ấn riêng cho chất hài đầy nghệ sĩ của anh. Hiện tại, Vượng Râu vẫn đang rất đam mê với nghề diễn. Có những ngày anh làm việc liên tục, chỉ được ngủ 2, 3 tiếng nhưng năng lượng vẫn vô cùng dồi dào. Nam danh hài ví von mình chẳng khác gì những người mới vào nghề.

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