Đàm Vĩnh Hưng lần đầu hé lộ những điều 'kém vui', không như là mơ suốt 18 năm ở Mỹ

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý với những tâm sự về cuộc sống bên Mỹ suốt 18 năm của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ tâm sự sau khi kết thúc chuyến lưu diễn nhiều ngày tại Mỹ. Nam ca sĩ cho rằng bản thân may mắn khi được mọi người xung quanh cũng như khán giả yêu thương vô điều kiện. Anh bộc bạch: "18 năm bước chân đến Mỹ! Một thời gian vừa đủ để Ta có thể trả lời cho những câu hỏi của chính mình! Có lẽ suy nghĩ và những câu nói nhận định của một số người chưa may mắn, gặp những câu chuyện không vui trong xã hội, nên đã khiến họ giận hờn mà phán: Ở nước ngoài hiếm có tình người, tình đồng hương...

Những chia sẻ dài của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Song, phản bác với quan điểm đó, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: "Với riêng Hưng thì điều này không hẳn đúng. Bởi lẽ H luôn nhận được quá nhìu sự quan tâm, lo lắng, thương iu, quý trọng từ tất cả những ai mà H đã gặp qua tại nước Mỹ này! Có thể bạn đang nghĩ tại ông nổi tiếng nên mới được như vậy!". Bên cạnh đó, "Giọng ca Lâu Đài Tình Ái" còn chia sẻ thêm: "Điều này cũng không hẳn đúng! Vì 18 năm qua, với những gì H nhận được từ các ANH, CHỊ, BẠN BÈ, FANS và KHÁN GIẢ thì H dám khẳng định mạnh rằng, HỌ ĐÃ YÊU THƯƠNG HƯNG VÔ ĐIỀU KIỆN! Chưa bao giờ có một cuộc đổi chác nào trong mối quan hệ của chúng tôi! Hưng được nhìu hơn mất! Hôm nay H viết những dòng chữ này là muốn gửi đến những trái tim đó! HƯNG SẼ MÃI MÃI GHI NHỚ VÀ BIẾT ƠN những gì Hưng và gia đình đã nhận được từ các tình yêu của Hưng!".

Anh vui vẻ khẳng định rằng bản thân được nhiều hơn mất, đó cũng là lý do anh luôn ghi nhớ và biết ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho bản thân anh và cả gia đình của anh nữa. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thành thật hé lộ những điều "kém vui" như, biểu tình, nói xấu, bịa đặl cạnh tranh ko lành mạnh..., không đẹp như người ta thường ví về nước Mỹ là "miền đất hứa". Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn lạc quan, đối diện một cách tích cực và vượt qua được khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-lan-dau-he-lo-nhung-dieu-kem-vui-khong-nhu-la-mo-suot-18-nam-o-my-445684.html