Bị 'chèn ép' về vấn đề từ thiện như Hoài Linh, Việt Hương tỏ thái độ chưa từng có trong sự nghiệp

Vốn được xem là nghệ sĩ tích cực hoạt động vì cộng đồng, Việt Hương khó tránh khỏi tai tiếng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định một lần nữa là bản thân không kêu gọi mạnh thường quân.

Từ đầu năm nay, từ thiện là vấn đề gây nhức nhối. Rất nhiều ngôi sao như Hoài Linh bị réo tên, thậm chí yêu cầu tẩy chay, tước danh hiệu vì ồn ào. Vốn được xem là nghệ sĩ tích cực hoạt động vì cộng đồng, Việt Hương khó tránh khỏi tai tiếng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định một lần nữa là bản thân không kêu gọi mạnh thường quân. Trong buổi phát trực tiếp mới đây, Việt Hương bất ngờ nhận được câu hỏi "nhạy cảm" về vấn đề từ thiện. Tuy nhiên, thái độ gay gắt chưa từng có của Việt Hương lại khiến dân mạng bất ngờ. Thậm chí, nữ nghệ sĩ xưng "mày - tao": "Trách nhiệm gì mà vô đòi chịu trách nhiệm. Trách nhiệm ** *** mày. Tao có kêu gọi từ thiện mà tự nhiên tao phải làm vậy".

Việt Hương đáp trả antifan cực gắt - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, Việt Hương đã dịu tông giọng xuống và bày tỏ sự thắc mắc không hiểu tại sao bản thân lại nổi nóng đến như vậy. Nhiều cư dân mạng cho rằng phát ngôn "căng đét" của Việt Hương cho thấy cô vô cùng căm phẫn, nóng tính. Tuy nhiên, một số bày tỏ thái độ không đồng tình vì cô là người có sức ảnh hưởng, phát ngôn nóng nảy vô tình khiến khán giả có cái nhìn không mấy thiện cảm. Đây không phải là lần đầu Việt Hương bị công kích bởi một số thành phần cộng đồng mạng. Trước đó cô từng tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc nếu các cá nhân tiếp tục cố ý vu khống nữ danh hài.

Cô không kêu gọi quyên góp một đồng nào từ mọi người - Ảnh: Internet Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương 'xông pha' các điểm nóng mùa dịch để giúp bà con vượt qua khó khăn trong mùa dịch - Ảnh: FBNV Có thể nói, trong những ngày tháng ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương "xông pha" các điểm nóng mùa dịch để cung cấp thực phẩm, giúp cấp cứu, mai táng cho nhiều người… Dù đã chi vài tỉ đồng để mua xe cứu thương, thiết bị bảo hộ và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm cho người khó khăn, các khu cách ly, nhưng Việt Hương vẫn nhất mực thông báo cô không kêu gọi quyên góp một đồng nào từ mọi người, chỉ bỏ tiền túi hoặc các nhà hảo tâm tự liên hệ để gửi gạo, thực phẩm, thuốc men... nhờ cô thay mặt phát cho bà con đang gặp khó khăn.

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