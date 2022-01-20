Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74

Hậu trường 20/01/2022 11:40

Chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc và tự tay làm lại mái tóc mới cho mẹ nhân ngày sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của bà.

Mới đây, nhân ngày sinh nhật tuổi 74 của mẹ ruột, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết kèm loạt ảnh thời còn nhỏ để chúc mừng sinh nhật mẹ, anh viết: “Ngày 19 tháng 1 năm 1948. Có một cô gái được sinh ra giữa vùng quê Quảng Nam - Vĩnh Điện- Điện Bàn. Tên của cô gái ấy được cha mẹ đặt là Trần Thị Thọ! Là chị cả!! Sau chị là 11 người em: Lộc, An, Hoa, Vang, Vĩnh, Hiền, Lành, Khiêm, Nhường, Anh, Quốc…”

Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74 - Ảnh 1

Trong ngày mừng tuổi mới của mẹ, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự lo lắng trước tình hình sức khỏe ngày càng yếu của bà. Anh cho biết mẹ bị bệnh nặng ở lưng, thậm chí còn phải ngủ ngồi: “Thương mong, thương nguyện, thương chúc cho má khỏe mạnh, bình an và đi lại bình thường được, nhất là cái lưng má sẽ được chữa khỏi để má không còn ngủ ngồi nữa! Chỉ xin vậy thôi”.

Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74 - Ảnh 2
Mẹ Đàm Vĩnh Hưng phải ngồi xe lăn (Ảnh FBNV)

Bên cạnh đó, giọng ca “Xin lỗi tình yêu” cũng cho đăng tải lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mình đang chăm sóc và làm lại mái tóc mới cho mẹ. Dưới phần bình luận, nam ca sĩ cũng cho biết, mẹ anh bị ngã một lần rồi lưng không thẳng được nữa.

Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74 - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74 - Ảnh 4

Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ ruột luôn khiến nhiều người tò mò và quan tâm. Bởi trước đó vào năm 2016, Đàm Vĩnh Hưng từng gây sốc khi tuyên bố sẽ không trả nợ cho mẹ ruột nữa. Nam ca sĩ đã livestream khóc lóc, tố mẹ ruột nghiện cờ bạc và thổ lộ việc bản thân phải gánh số nợ lớn do mẹ gây ra trong suốt thời gian dài.

Không những vậy, mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng còn thường xuyên mượn danh anh đi vay tiền từ bạn bè, người thân, xã hội đen, thậm chí là từ fan hâm mộ để có tiền chơi trò đỏ đen và trả nợ.

Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74 - Ảnh 5

Sau ồn ào về việc tố mẹ cờ bạc, nợ nần, mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ nhận được nhiều tò mò. Sau thời gian dài, nam ca sĩ cho biết mẹ đã từ bỏ cờ bạc, nhờ vậy mà mối quan hệ mẹ con đã được hàn gắn. Ở thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho mẹ.

Lần hiếm hoi Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ bất ngờ về 2 người em gái 'xấu số', không may qua đời từ bé

Lần hiếm hoi Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ bất ngờ về 2 người em gái 'xấu số', không may qua đời từ bé

Một trong những lần hiếm hoi Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ việc có 2 người em gái khiến cư dân mạng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng và mẹ Đàm Vĩnh Hưng mừng sinh nhật mẹ

TIN MỚI NHẤT

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 37 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 37 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?