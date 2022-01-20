Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74

Chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc và tự tay làm lại mái tóc mới cho mẹ nhân ngày sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của bà.

Mới đây, nhân ngày sinh nhật tuổi 74 của mẹ ruột, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết kèm loạt ảnh thời còn nhỏ để chúc mừng sinh nhật mẹ, anh viết: “Ngày 19 tháng 1 năm 1948. Có một cô gái được sinh ra giữa vùng quê Quảng Nam - Vĩnh Điện- Điện Bàn. Tên của cô gái ấy được cha mẹ đặt là Trần Thị Thọ! Là chị cả!! Sau chị là 11 người em: Lộc, An, Hoa, Vang, Vĩnh, Hiền, Lành, Khiêm, Nhường, Anh, Quốc…” Trong ngày mừng tuổi mới của mẹ, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự lo lắng trước tình hình sức khỏe ngày càng yếu của bà. Anh cho biết mẹ bị bệnh nặng ở lưng, thậm chí còn phải ngủ ngồi: “Thương mong, thương nguyện, thương chúc cho má khỏe mạnh, bình an và đi lại bình thường được, nhất là cái lưng má sẽ được chữa khỏi để má không còn ngủ ngồi nữa! Chỉ xin vậy thôi”.

Mẹ Đàm Vĩnh Hưng phải ngồi xe lăn (Ảnh FBNV) Bên cạnh đó, giọng ca “Xin lỗi tình yêu” cũng cho đăng tải lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mình đang chăm sóc và làm lại mái tóc mới cho mẹ. Dưới phần bình luận, nam ca sĩ cũng cho biết, mẹ anh bị ngã một lần rồi lưng không thẳng được nữa. Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ ruột luôn khiến nhiều người tò mò và quan tâm. Bởi trước đó vào năm 2016, Đàm Vĩnh Hưng từng gây sốc khi tuyên bố sẽ không trả nợ cho mẹ ruột nữa. Nam ca sĩ đã livestream khóc lóc, tố mẹ ruột nghiện cờ bạc và thổ lộ việc bản thân phải gánh số nợ lớn do mẹ gây ra trong suốt thời gian dài.

Không những vậy, mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng còn thường xuyên mượn danh anh đi vay tiền từ bạn bè, người thân, xã hội đen, thậm chí là từ fan hâm mộ để có tiền chơi trò đỏ đen và trả nợ. Sau ồn ào về việc tố mẹ cờ bạc, nợ nần, mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ nhận được nhiều tò mò. Sau thời gian dài, nam ca sĩ cho biết mẹ đã từ bỏ cờ bạc, nhờ vậy mà mối quan hệ mẹ con đã được hàn gắn. Ở thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho mẹ.

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