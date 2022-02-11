Trong ngày vía Thần Tài, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ số vàng 'săn' được khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Hậu trường 11/02/2022 10:30

Vào ngày mùng 10 tháng Giêng, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những người cầu tài lộc trong dịp vía Thần Tài.

Vào ngày mùng 10 tháng Giêng, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những người cầu tài lộc trong dịp vía thần tài. Được biết, nam ca sĩ mong muốn có một năm mới thuận lợi, được tổ nghề phù hộ.

Tuy nhiên, khác với mong đợi của nhiều người hâm mộ, dù sở hữu tài sản "kếch xù" nhưng "ông hoàng nhạc Việt" vẫn giữ thói quen mua 1 chỉ vàng để cầu may mắn. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ: "Sáng mai đón mùng 10. Chắc như mọi năm! Sáng mùng 10 vía thần tài chen lấn giữa dòng đời ông trọc để mua 1 chỉ vàng cất! Đợi thần tài sống của mình nhắn tin lì xì 1 cây như mọi năm".

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Đàm Vĩnh Hưng vẫn giũ thói quen mua 1 chỉ vàng 'lấy hên' vào ngày vía Thần Tài - Ảnh: Chup màn hình

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh lì xì, bó hoa lớn chứa toàn tiền đô với mệnh giá từ 20 - 100 USD. Cùng với đó, giọng ca "Đừng gọi anh là anh trai" hào hứng chia sẻ: "Đầu năm quyết định đổi hướng xuất hành sang Mỹ thử 1 lần xem sao! Hú hồn, chới với, ngộp thở trong biển yêu thương của anh chị em bạn bè, khán giả và fan thân yêu tại miền nam Cali". 

Đồng thời, nam ca sĩ cũng đăng tải clip khán giả tặng tiền. Anh tỏ ra vô cùng bất ngờ, vui sướng và liên tục thốt lên: "Trời ơi, nhiều quá, lỳ xì lớn quá!". Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi lời cảm ơn tới đông đảo khán giả đã đến ủng hộ đêm nhạc dẫn đến cháy vé tại Mỹ.

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Quà từ fan được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Sau những ngày biểu diễn ở Việt Nam, nam ca sĩ đã qua Mỹ để phục vụ khán giả nước ngoài. Mặc dù Đàm Vĩnh Hưng liên tục bị tung tin đồn về chuyện show diễn bị hủy, ế vé,... từ TP. HCM đến Đà Lạt trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Việc công khai hình ảnh, video về buổi diễn đắt khách, quà tặng từ fan cũng được cho là cách anh ngầm phủ nhận những thông tin nêu trên.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng mua vàng sao Việt

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