Lần đầu đón Tết thiếu vắng vợ, chồng của Thanh Kim Huệ ngậm ngùi: 'Tôi thấm thía sự cô đơn'

Hậu trường 10/02/2022 09:47

Mới đây, kênh Youtube của nghệ sĩ cải lương Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh đón xuân cuối cùng bên người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Trong giới nghệ sĩ, Thanh Điền và Thanh Kim Huệ được biết đến là cặp vợ chồng hạnh phúc và lâu bền nhất, khi bên nhau tới hơn 50 năm và luôn giữ được tình cảm mặn nồng. Mới đây, kênh Youtube của nghệ sĩ cải lương Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh đón xuân được quay vào Tết năm ngoái. Vào thời diểm đó, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vẫn còn khỏe mạnh nhưng đến giờ mới được đăng tải. 

Nghệ sĩ Thanh Điền tâm sự: "Tôi nhớ lại những lúc tôi và Thanh Kim Huệ đi diễn ở thời thịnh hành của sân khấu cải lương. Hai vợ chồng tôi lúc nào cũng tất bật. Thanh Kim Huệ ngày đó gần như sống trong hãng đĩa, ngày nào cũng thu âm tới tận giờ đi hát rồi lại chạy show. Một ngày, chúng tôi hát hai suất".

 

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Nghệ sĩ Thanh Điền nghẹn ngào nhớ về những kỉ niệm vào dịp Tết năm ngoái - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy trong đoạn clip, nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khi ấy vẫn còn khỏe mạnh nên nhìn vui tươi, năng động, tràn đầy sức sống. Thậm chí, nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng tình cảm khi được ở bên chồng mình còn Thanh Điền cũng rất trẻ trung, phong độ, cười sảng khoái.

Lần đầu đón Tết không có vợ cạnh bên, nam nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Những năm đó, chúng tôi đón giao thừa xong tới sáng mùng 1 đi chùa rồi vào hát luôn tới tối. Mùng hai, chúng tôi ngủ dậy muộn, chơi cùng gia đình rồi tới trưa lại đi hát. Cuộc sống của chúng tôi cứ mãi mãi như thế. Vợ chồng tôi gắn bó suốt mấy chục năm trên sân khấu không rời, ai ngờ đâu lại có lúc vợ tôi ra đi trước tôi".

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Thanh Kim Huệ lúc còn khỏe mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Thanh Điền xúc động tâm sự thêm: "Bây giờ vợ tôi đã qua đời, tôi thấm thía sự cô đơn. Chúng tôi sống bên nhau gần 50 năm, kể cả từ khi mới quen nhau. Lúc nào chúng tôi cũng gần gũi bên nhau, song hành làm việc, từ đi tập tuồng, đi diễn tới viết kịch bản, dựng kịch, thu âm… Những hình ảnh đó với Thanh Kim Huệ mãi mãi ở trong tôi, không thể nào phai mờ, cũng không bao giờ xóa được".

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Thanh Điền và Thanh Kim Huệ được biết đến là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất khi bên nhau tới hơn 50 năm - Ảnh: Internet

Cho tới nay, sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã để lại tiếc nuối cho nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả. Phía dưới đoạn clip, nhiều khán giả để lại bình luận xót xa trước sự ra đi của bà, đồng thời gửi lời động viên đến Thanh Điền.

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Từ khóa:   NSƯT Thanh Kim Huệ NSƯT Thanh Điền sao Việt

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