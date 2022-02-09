Đón Tết đầu tiên vắng mẹ, con gái Phi Nhung chuẩn bị một điều đặc biệt cho cố ca sĩ

Trong những ngày Tết, con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đã cùng ba ruột và các cháu đến viếng bà ngoại.

Gần đây, Wendy Phạm đã đăng tải đoạn clip gia đình và ca sĩ Trizzie Phương Trinh đến tịnh xá Giác An, California (Mỹ) viếng cố ca sĩ Phi Nhung. Được biết, tro cốt cố ca sĩ vẫn đặt tại đây để người thân, khán giả gần xa có thể đến thắp nhang tưởng nhớ. Đáng chú ý là tất cả mọi người trong gia đình đều diện trang phục truyền thống của Việt Nam, màu sắc tươi sáng, rực rỡ để đến viếng. Chồng cũ của cố ca sĩ cũng đi cùng con gái, cầm máy quay ghi lại buổi viếng. Con gái của "giọng ca Bông Điên Điển còn bày trí nhiều trái cây, trang trí bàn thờ mẹ nhân ngày đầu xuân.

Con gái Phi Nhung đón Tết đầu tiên vắng mẹ - Ảnh: FBNV Theo chia sẻ của Wendy Phạm, con trai thứ 2 của Wendy đã phải ở ngoài và được người thân trông vì còn quá nhỏ. Bên cạnh đó, cô cùng con trai lớn là Nathan vào viếng mẹ cũng như tiếp đón đoàn khách viếng mẹ của mình. Trong buổi viếng, con trai cả của Wendy vô cùng lễ phép và hiểu chuyện, em thường chào hỏi mọi người nhưng vẫn còn khá nhút nhát và e thẹn trước ống kính của ông ngoại. Hoàn tất buổi viếng, cả nhà Wendy Phạm ra sân tịnh xá đốt pháo, người lớn lì xì cho trẻ nhỏ, khung cảnh không khác gì Tết truyền thống Việt Nam. Mọi người chúc tụng, nói chuyện vui vẻ, tránh nhắc chuyện buồn về cố ca sĩ. Có thể thấy, khung cảnh lúc này không khác tết truyền thống tại Việt Nam là bao khiến người xem không khỏi xúc động.

Trong ngày Tết, con gái ruột đã tự tay làm cơm cúng mẹ Mồng Ba Tết - Ảnh: Chụp màn hình Trong những ngày đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung, con gái Wendy Phạm đã tận tay chuẩn bị cho mẹ mâm cơm cúng vô cùng thịnh soạn. Những món ăn đều được tự tay cô chuẩn bị, nấu nướng. Mặc dù đã ra đi được hơn 3 tháng, tuy nhiên tình cảm của người thân gia đình cũng như khán giả dành cho cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn mãi. Hiện tại, Wendy dần ổn định cuộc sống sau nỗi mất mát, tập trung vun vén "tổ ấm nhỏ" của mình.

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