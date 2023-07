Ngầm bác bỏ chuyện “máy đẻ, ăn bám chồng”, Tăng Thanh Hà trở lại làm việc hậu sinh con thứ 3

Giữa tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi thông báo gia đình cô vừa chào đón thêm thành viên mới. Nữ diễn viên mang thai và hạ sinh em bé thứ 3 trong âm thầm, đến lúc "vượt cạn" thành công mới chia sẻ với công chúng. Từ sau khi sinh con, Tăng Thanh Hà dành thời gian chăm sóc cho bé lẫn lo toan việc nhà dịp Tết.

Gia đình Tăng Thanh Hà chào đón thêm thành viên mới trong sự ngỡ ngàng của khán giả

Mới đây, "ngọc nữ của màn ảnh Việt" vừa chính thức thông báo trở lại với công việc sau khoảng nghỉ dài. Trên Instagram cá nhân, nàng ngọc nữ đăng tải hình ảnh tại nơi làm việc cùng dòng caption: "So happy to be back to work" (Hạnh phúc khi được trở lại với công việc).