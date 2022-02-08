Ngầm bác bỏ chuyện “máy đẻ, ăn bám chồng”, Tăng Thanh Hà trở lại làm việc hậu sinh con thứ 3

Sau gần 2 tháng sinh con thứ 3 trong sự ngỡ ngàng của khán giả, mới đây Hà Tăng tuyên bố chính thức trở lại với công việc kinh doanh, nhan sắc thần sầu của mẹ bỉm khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Giữa tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi thông báo gia đình cô vừa chào đón thêm thành viên mới. Nữ diễn viên mang thai và hạ sinh em bé thứ 3 trong âm thầm, đến lúc "vượt cạn" thành công mới chia sẻ với công chúng. Từ sau khi sinh con, Tăng Thanh Hà dành thời gian chăm sóc cho bé lẫn lo toan việc nhà dịp Tết. Gia đình Tăng Thanh Hà chào đón thêm thành viên mới trong sự ngỡ ngàng của khán giả Mới đây, "ngọc nữ của màn ảnh Việt" vừa chính thức thông báo trở lại với công việc sau khoảng nghỉ dài. Trên Instagram cá nhân, nàng ngọc nữ đăng tải hình ảnh tại nơi làm việc cùng dòng caption: "So happy to be back to work" (Hạnh phúc khi được trở lại với công việc).

Mới đây, Hà Tăng tuyên bố chính thức trở lại với công việc Hà Tăng xuất hiện với nhan sắc cùng thần thái đỉnh chóp, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ về visual cũng như body của bà mẹ 3 con. Có thể thấy, chuyện sinh đẻ không làm "xi nhê" nhan sắc Hà Tăng. Cô vẫn giữ được body thon gọn, tay chân nhỏ nhắn cùng gương mặt rạng rỡ, tươi trẻ và không kém phần sang chảnh. Nhan sắc và thần thái đỉnh chóp của ngọc nữ màn ảnh sau khi sinh bé thứ 3 khiến ai nấy đều xuýt xoa Được biết hiện Tăng Thanh Hà đang phát triển kinh doanh hệ thống nhà hàng ẩm thực cùng với đó là các hoạt động kinh doanh cùng gia đình. Nữ diễn viên chưa quay trở lại showbiz sau nhiều năm lấy chồng. Được biết, động thái mới nhất này của Hà Tăng được cho là đáp trả lại sao nữ vô danh mỉa mai cô là "máy đẻ, ăn bám chồng" trong thời gian vừa qua.

Trước đó, Hà Tăng bị đồn thổi là "máy đẻ, ăn bám chồng" Cụ thể, trước đó không lâu, nữ diễn viên Trà My đăng đàn úp mở, ẩn ý một ngọc nữ Vbiz sống đời “tầm gửi”, chỉ biết sinh liền 3 con cho chồng thiếu gia và phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Phát ngôn này của Trà My khiến netizen đổ dồn sự chú ý vào ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Không biết nữ diễn viên Trà My có đang ám chỉ Hà Tăng hay không, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn vào ngọc nữ

Liên tục bị mỉa mai là 'máy đẻ', động thái mới của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người hả hê "Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà tiếp tục có động thái gây chú ý sau khi bị một sao nữ Vbiz liên tục đá xéo là "máy đẻ", "sống tầm gửi, ăn bám chồng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-bac-bo-chuyen-may-de-an-bam-chong-tang-thanh-ha-tro-lai-lam-viec-hau-sinh-con-thu-3-449159.html