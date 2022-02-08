Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này

Hậu trường 08/02/2022 21:39

Động thái mới trên “cõi mạng” gần đây của Jack không hề khiến cư dân mạng nguôi ngoai cơn giận sau ồn ào tình cảm và có con với Thiên An mà ngược lại còn bị netizen “ném đá”.

Kể từ sau ồn ào có con với nữ chính trong MV Sóng Gió - Thiên An đến nay, ngoài bức tâm thư xin lỗi dài 630 từ trên trang cá nhân, Jack vẫn chưa hề có động thái gì mới. Tuy nhiên, mới đây Jack đã chia sẻ lên story cá nhân bức ảnh selfie cùng danh hài Trường Giang nhưng nhất quyết không chịu để lộ mặt mình. Nam ca sĩ còn cập nhật hình ảnh trên một group kín với fan, chia sẻ khoảnh khắc ôm bóng dạo chơi trên bãi cát ngày đầu năm mới, tràn đầy năng lượng, khỏe khoắn và thoải mái dạo chơi trên bãi biển.

Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này - Ảnh 1

Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này - Ảnh 2

Khoảnh khắc dạo chơi trên bờ biển của Jack được nam ca sĩ cập nhật trong nhóm fan kín

Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này - Ảnh 3
Jack đăng ảnh thân thiết bên Trường Giang nhưng nhất quyết không để lộ mặt

Dù không để lộ mặt, tuy nhiên các fan của Jack đã nhận ra rằng đây là chính chủ chứ không phải ai khác. Không những thế, nhiều "thánh soi" còn phát hiện ra được rằng, khung cảnh nơi Jack xuất hiện rất giống với một đoạn video mà Trường Giang gửi riêng cho bà xã Nhã Phương cách đây chưa lâu.

Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này - Ảnh 4
Khung hình của Trường Giang trước đó gửi cho Nhã Phương rất giống với bối cảnh mà Jack dạo chơi trên bãi biển

Nhiều cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện trong bức ảnh chụp chung với đàn anh, Jack và Trường Giang còn diện áo đôi rất thân thiết. Điều này đã nhanh chóng gây sốt cõi mạng và ai nấy đều cho rằng Jack và Trường Giang hiện tại vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết ở ngoài đời từ sau khi kết hợp trong Running Man Việt Nam mùa 2.

Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này - Ảnh 5
Hai anh em vẫn giữ mối quan hệ thân thiết

Tuy nhiên động thái của Jack lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Theo đó nhiều khán giả đặt thắc mắc rằng, liệu Jack có về thăm con trong dịp Tết hay không. Và thay vì chia sẻ khoảnh khắc cá nhân hay cùng đồng nghiệp thì tại sao nam ca sĩ lại không đăng tải hình ảnh con gái cưng - bé Sol lên trang cá nhân: "Không biết sao chứ mình thấy Jack nên chia sẻ ảnh con gái lên mạng xã hội sẽ ý nghĩa hơn"; "Tại sao không chia sẻ khoảnh khắc bé Sol chứ"; "Tết này Jack có lì xì cho bé Sol hay về thăm bé hay không?".

Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này - Ảnh 6
Thế nhưng điều netizen quan tâm là liệu Jack có về thăm con gái của anh là bé Sol hay không?

Jack sinh năm 1997, là ca sĩ trẻ sở hữu loạt bản hit như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, Hoa Hải Đường, Là một thằng con trai... Sở hữu lượng fan đông đảo, mỗi lần ra mắt sản phẩm âm nhạc Jack đều nhận về loạt thành tích đáng nể. Trong năm 2021, lùm xùm có con và "bắt cá nhiều tay" của Jack đã gây chấn động mạng xã hội và showbiz Việt. Ồn ào này đã khiến nam ca sĩ phải tạm ngưng sự nghiệp và lui về ở ẩn khi phải đón nhận cơn bão chỉ trích từ netizen Việt. Kể từ thời gian đó đến nay, Jack trở nên kín tiếng và ẩn hết toàn bộ bài đăng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng anh chỉ tương tác với fan trên mạng xã hội.

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố

Thiên An xuất hiện trong clip cùng bạn thân là nữ diễn viên Quỳnh Lương còn vui vẻ vài giây trước thế nhưng cả hai “lật mặt” không ngừng túm tóc, “tác động vật lý” ngay sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Jack Jack thân thiết bên Trường Giang Jack tái xuất Jack Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?