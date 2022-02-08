Lộ diện bên Trường Giang, thế nhưng Jack lại bị cư dân mạng “ném đá” vì không làm điều này

Kể từ sau ồn ào có con với nữ chính trong MV Sóng Gió - Thiên An đến nay, ngoài bức tâm thư xin lỗi dài 630 từ trên trang cá nhân, Jack vẫn chưa hề có động thái gì mới. Tuy nhiên, mới đây Jack đã chia sẻ lên story cá nhân bức ảnh selfie cùng danh hài Trường Giang nhưng nhất quyết không chịu để lộ mặt mình. Nam ca sĩ còn cập nhật hình ảnh trên một group kín với fan, chia sẻ khoảnh khắc ôm bóng dạo chơi trên bãi cát ngày đầu năm mới, tràn đầy năng lượng, khỏe khoắn và thoải mái dạo chơi trên bãi biển.

Dù không để lộ mặt, tuy nhiên các fan của Jack đã nhận ra rằng đây là chính chủ chứ không phải ai khác. Không những thế, nhiều "thánh soi" còn phát hiện ra được rằng, khung cảnh nơi Jack xuất hiện rất giống với một đoạn video mà Trường Giang gửi riêng cho bà xã Nhã Phương cách đây chưa lâu.

Khung hình của Trường Giang trước đó gửi cho Nhã Phương rất giống với bối cảnh mà Jack dạo chơi trên bãi biển

Nhiều cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện trong bức ảnh chụp chung với đàn anh, Jack và Trường Giang còn diện áo đôi rất thân thiết. Điều này đã nhanh chóng gây sốt cõi mạng và ai nấy đều cho rằng Jack và Trường Giang hiện tại vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết ở ngoài đời từ sau khi kết hợp trong Running Man Việt Nam mùa 2.

Hai anh em vẫn giữ mối quan hệ thân thiết

Tuy nhiên động thái của Jack lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Theo đó nhiều khán giả đặt thắc mắc rằng, liệu Jack có về thăm con trong dịp Tết hay không. Và thay vì chia sẻ khoảnh khắc cá nhân hay cùng đồng nghiệp thì tại sao nam ca sĩ lại không đăng tải hình ảnh con gái cưng - bé Sol lên trang cá nhân: "Không biết sao chứ mình thấy Jack nên chia sẻ ảnh con gái lên mạng xã hội sẽ ý nghĩa hơn"; "Tại sao không chia sẻ khoảnh khắc bé Sol chứ"; "Tết này Jack có lì xì cho bé Sol hay về thăm bé hay không?".

Thế nhưng điều netizen quan tâm là liệu Jack có về thăm con gái của anh là bé Sol hay không?

Jack sinh năm 1997, là ca sĩ trẻ sở hữu loạt bản hit như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, Hoa Hải Đường, Là một thằng con trai... Sở hữu lượng fan đông đảo, mỗi lần ra mắt sản phẩm âm nhạc Jack đều nhận về loạt thành tích đáng nể. Trong năm 2021, lùm xùm có con và "bắt cá nhiều tay" của Jack đã gây chấn động mạng xã hội và showbiz Việt. Ồn ào này đã khiến nam ca sĩ phải tạm ngưng sự nghiệp và lui về ở ẩn khi phải đón nhận cơn bão chỉ trích từ netizen Việt. Kể từ thời gian đó đến nay, Jack trở nên kín tiếng và ẩn hết toàn bộ bài đăng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng anh chỉ tương tác với fan trên mạng xã hội.