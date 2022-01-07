Cô gái được cho là 'tình mới' của Jack lên tiếng chính thức về bức ảnh nam ca sĩ đến thăm tại nhà riêng?

Hậu trường 07/01/2022 14:38

Hiện tại, bức ảnh chụp về người được cho là Jack đã được cô gái gỡ bỏ khỏi trang cá nhân.

Đầu tháng 08/2021, ồn ào tình ái của Jack bất ngờ nổ ra gây chấn động cư dân mạng. Từ ngày đó, nam ca sĩ chọn cách "ở ẩn" để mọi việc được hạ nhiệt. Mới đây, ngày 6/1/2022, trên mạng xã hội lan truyền một hình ảnh được cho là Jack tái xuất trở lại sau ồn ào.

Cô gái được cho là 'tình mới' của Jack lên tiếng chính thức về bức ảnh nam ca sĩ đến thăm tại nhà riêng? - Ảnh 1
Hình ảnh gây xôn xao khi được cho là Jack xuất hiện tại nhà cô gái lạ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, lần xuất hiện này lại tiếp tục gây sóng gió khi người đăng tải ẩn ý việc Jack có tình mới. Cô gái đăng hình Jack đến nhà của mình và kèm dòng trạng thái thân mật: "Sorry vì đôi chân hơi chấn thương nên không tiếp đón bạn như mọi hôm được, nói chuyện với ba mình vui vẻ nhá". Đồng thời, cô gái này cũng không quên tag IG của giọng ca 9X.

Động thái của cô gái trên đã lập tức gây nhiều sự chú ý và thắc mắc từ phía người hâm mộ. Giữa lúc cư dân mạng đang bàn tán rôm rả về vụ việc, người đăng bức ảnh đã chính thức lên tiếng làm rõ để tránh làm tin đồn đẩy đi xa hơn. 

Cô gái được cho là 'tình mới' của Jack lên tiếng chính thức về bức ảnh nam ca sĩ đến thăm tại nhà riêng? - Ảnh 2
Chính chủ lên tiếng nói rõ về bức ảnh 'gây bão' liên quan đến Jack - Ảnh: Chụp màn hình

Theo cô gái này cho biết, bức ảnh này do cô "cóp nhặt" từ nơi khác đã lâu. Cô đăng lên mạng chỉ để "sống ảo" chứ không hề có chuyện Jack đến nhà mình. Cô gái này thú nhận: "Hình này mình nhặt được lâu rồi, mình chỉ sống ảo chút thôi. Làm follow tăng quá trời, mình sợ nổi tiếng lắm. Mấy bạn đừng inbox mình nữa".

Lan truyền hình ảnh Jack vui vẻ bên nhà của tình mới sau lùm xùm tình ái, tin đồn hẹn hò bắt nguồn từ story của một cô gái lạ?

Lan truyền hình ảnh Jack vui vẻ bên nhà của tình mới sau lùm xùm tình ái, tin đồn hẹn hò bắt nguồn từ story của một cô gái lạ?

Sau lùm xùm tình ái, mới đây, hình ảnh ca sĩ Jack xuất hiện trên story của một cô gái lạ, khai nổ tin đồn hẹn hò, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

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