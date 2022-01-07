Lan truyền hình ảnh Jack vui vẻ bên nhà của tình mới sau lùm xùm tình ái, tin đồn hẹn hò bắt nguồn từ story của một cô gái lạ?

Sau lùm xùm tình ái, mới đây, hình ảnh ca sĩ Jack xuất hiện trên story của một cô gái lạ, khai nổ tin đồn hẹn hò, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Ca sĩ Jack là nam ca sĩ "triệu view" trong Showbiz với loạt hit như Sóng gió, Hồng nhan, Bạc phận… Cái tên Jack bất ngờ nóng hơn bao giờ hết trên mạng xã hội vào tháng 8/2021, khi dính vào tin đồn có con với người yêu cũ, bị hàng loạt người yêu cũ lên tiếng “bóc phốt” lăng nhăng hay chu cấp cho con chỉ 5 triệu mỗi tháng.

Sau scandal, Jack đã ở ẩn, chỉ xuất hiện trên vài tập phát sóng của Running Man, sau đó cũng mất hút.

Mới đây, cộng đồng mạng đã bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh Jack được cho là xuất hiện trên story Instagram của một cô gái lạ kèm caption thân thiết, khiến dân tình “đoán già đoán non” về mối quan hệ của cả hai. Nội dung caption như sau: "Sorry vì đôi chân hơi chấn thương nên không tiếp đón bạn như mọi hôm được, nói chuyện với ba mình "zui zẻ" nhá". Sau đó, cô gái này cũng tag thẳng tài khoản Instagram của Jack là iamjack1997 vào story của mình.

Chính story này đã "châm ngòi" cho tin đồn hẹn hò với người yêu mới sau loạt lùm xùm tình ái của Jack. Đồng thời, dân mạng cũng đang thăm dò, tìm kiếm danh tính của cô gái được cho là “bạn gái tin đồn của Jack”.



Chiếc áo trong story giống hệt chiếc áo của Jack khi tham gia Running Man khiến dần tình càng chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng.

Ảnh: Tổng hợp, Internet, chụp màn hình

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-truyen-hinh-anh-jack-vui-ve-ben-nha-cua-tinh-moi-sau-lum-xum-tinh-ai-tin-don-hen-ho-bat-nguon-tu-story-cua-mot-co-gai-la-444781.html