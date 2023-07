Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố

Sau những lùm xùm liên quan đến việc có con với Jack, Thiên An được cư dân mạng chú ý nhiều hơn. Hiện tại cô nàng sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn nhóc tỳ thì do nhà ngoại chăm sóc ở quê. Bạn cùng phòng của Thiên An không ai khác chính là diễn viên Quỳnh Lương, cả hai có mối quan hệ “chị chị em em” rất tốt đẹp.

Thiên An và Quỳnh Lương không ngừng "tác động vật lý" lẫn nhau

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội không ngừng truyền tay nhau clip hai chị em chung phòng xảy ra xô xát, ẩu đả ngay dưới tòa nhà đang sinh sống. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh Quỳnh Lương và Thiên An khoác tay nhau vui vẻ bước ra từ sảnh của chung cư. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó cả hai bị bắt gọn khoảnh khắc va chạm, ẩu đả và thậm chí là túm tóc nhau trông rất bạo lực.