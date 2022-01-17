Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố

Hậu trường 17/01/2022 20:46

Thiên An xuất hiện trong clip cùng bạn thân là nữ diễn viên Quỳnh Lương còn vui vẻ vài giây trước thế nhưng cả hai “lật mặt” không ngừng túm tóc, “tác động vật lý” ngay sau đó.

Sau những lùm xùm liên quan đến việc có con với Jack, Thiên An được cư dân mạng chú ý nhiều hơn. Hiện tại cô nàng sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn nhóc tỳ thì do nhà ngoại chăm sóc ở quê. Bạn cùng phòng của Thiên An không ai khác chính là diễn viên Quỳnh Lương, cả hai có mối quan hệ “chị chị em em” rất tốt đẹp.

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 1
Thiên An và Quỳnh Lương không ngừng "tác động vật lý" lẫn nhau

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội không ngừng truyền tay nhau clip hai chị em chung phòng xảy ra xô xát, ẩu đả ngay dưới tòa nhà đang sinh sống. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh Quỳnh Lương và Thiên An khoác tay nhau vui vẻ bước ra từ sảnh của chung cư. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó cả hai bị bắt gọn khoảnh khắc va chạm, ẩu đả và thậm chí là túm tóc nhau trông rất bạo lực. 

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 2
Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 3
Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 4
Netizen cứ tưởng được "hít hà" drama mới

Tưởng đôi bạn thân có biến căng và không hiểu nguyên nhân nào khiến họ “trở mặt” nhanh như vậy, ai dè sự thật đây chỉ là màn "đu trend" Paparazzi của Quỳnh Lương và Thiên An đăng tải trên TikTok. Cứ tưởng được “hít hà” drama căng bụng, hóa ra đây chỉ là clip vui đùa của hai bà mẹ “bỉm sữa” vì sau đó cả hai lại bật cười thích thú sau màn “tác động vật lý”.

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 5
Ai ngờ đây chỉ là màn đu trend "paparazzi" trên Tiktok của cặp chị em thân thiết

Được biết, sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An hé lộ cô vẫn luôn mong muốn sớm được trở lại với đam mê nghệ thuật. Bà mẹ đơn thân sẽ hoạt động song song trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và người mẫu. Quỳnh Lương cũng là cái tên được biết đền nhiều qua các MV ca nhạc như “Màu nước mắt” của Nguyễn Trần Trung Quân, “Nếu ngày ấy” của Soobin Hoàng Sơn…, cô cũng đồng thời là một người mẫu có tiếng.

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 6
Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 7
Thiên An và Quỳnh Lương đều là mẹ đơn thân, cả hai cùng đang tập trung phát triển vào lĩnh vực người mẫu và diễn viên

Sắp tới Thiên An và Quỳnh Lương đều sẽ góp mặt trong dự án phim mới “Mưu kế thượng lưu” của đạo diễn Bửu Lộc. Nếu thật sự Mưu Kế Thượng Lưu là một bộ phim điện ảnh thì đây cũng chính là tác phẩm đầu tay của Thiên An và Quỳnh Lương. Chỉ vừa nhá hàng 1 bức ảnh nhưng khán giả đã "đứng ngồi không yên" trước thông tin này.

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố - Ảnh 8
Thiên An và Quỳnh Lương sẽ xuất hiện trong phim mới của đạo diễn Bửu Lộc

 

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack

Hotgirl Thiên An - người yêu cũ của ca sĩ Jack mới đây nhất đã đăng tải đoạn clip mặc đồ gợi cảm, phô diễn sự xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Cư dân mạng liền vào xem, nghi rằng Thiên An đang "đá xéo" Jack.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiên An Thiên An Quỳnh Lương Thiên An ẩu đả với Quỳnh Lương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 44 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 44 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?