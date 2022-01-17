Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố

Thiên An xuất hiện trong clip cùng bạn thân là nữ diễn viên Quỳnh Lương còn vui vẻ vài giây trước thế nhưng cả hai “lật mặt” không ngừng túm tóc, “tác động vật lý” ngay sau đó.

Sau những lùm xùm liên quan đến việc có con với Jack, Thiên An được cư dân mạng chú ý nhiều hơn. Hiện tại cô nàng sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn nhóc tỳ thì do nhà ngoại chăm sóc ở quê. Bạn cùng phòng của Thiên An không ai khác chính là diễn viên Quỳnh Lương, cả hai có mối quan hệ “chị chị em em” rất tốt đẹp. Thiên An và Quỳnh Lương không ngừng "tác động vật lý" lẫn nhau Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội không ngừng truyền tay nhau clip hai chị em chung phòng xảy ra xô xát, ẩu đả ngay dưới tòa nhà đang sinh sống. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh Quỳnh Lương và Thiên An khoác tay nhau vui vẻ bước ra từ sảnh của chung cư. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó cả hai bị bắt gọn khoảnh khắc va chạm, ẩu đả và thậm chí là túm tóc nhau trông rất bạo lực.

Netizen cứ tưởng được "hít hà" drama mới Tưởng đôi bạn thân có biến căng và không hiểu nguyên nhân nào khiến họ “trở mặt” nhanh như vậy, ai dè sự thật đây chỉ là màn "đu trend" Paparazzi của Quỳnh Lương và Thiên An đăng tải trên TikTok. Cứ tưởng được “hít hà” drama căng bụng, hóa ra đây chỉ là clip vui đùa của hai bà mẹ “bỉm sữa” vì sau đó cả hai lại bật cười thích thú sau màn “tác động vật lý”. Ai ngờ đây chỉ là màn đu trend "paparazzi" trên Tiktok của cặp chị em thân thiết Được biết, sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An hé lộ cô vẫn luôn mong muốn sớm được trở lại với đam mê nghệ thuật. Bà mẹ đơn thân sẽ hoạt động song song trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và người mẫu. Quỳnh Lương cũng là cái tên được biết đền nhiều qua các MV ca nhạc như “Màu nước mắt” của Nguyễn Trần Trung Quân, “Nếu ngày ấy” của Soobin Hoàng Sơn…, cô cũng đồng thời là một người mẫu có tiếng.

Thiên An và Quỳnh Lương đều là mẹ đơn thân, cả hai cùng đang tập trung phát triển vào lĩnh vực người mẫu và diễn viên Sắp tới Thiên An và Quỳnh Lương đều sẽ góp mặt trong dự án phim mới “Mưu kế thượng lưu” của đạo diễn Bửu Lộc. Nếu thật sự Mưu Kế Thượng Lưu là một bộ phim điện ảnh thì đây cũng chính là tác phẩm đầu tay của Thiên An và Quỳnh Lương. Chỉ vừa nhá hàng 1 bức ảnh nhưng khán giả đã "đứng ngồi không yên" trước thông tin này. Thiên An và Quỳnh Lương sẽ xuất hiện trong phim mới của đạo diễn Bửu Lộc

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack Hotgirl Thiên An - người yêu cũ của ca sĩ Jack mới đây nhất đã đăng tải đoạn clip mặc đồ gợi cảm, phô diễn sự xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Cư dân mạng liền vào xem, nghi rằng Thiên An đang "đá xéo" Jack.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-tinh-cu-jack-thien-an-lo-anh-au-da-voi-ban-than-la-hot-girl-quynh-luong-giua-pho-446462.html