Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack

Tin tức giải trí 31/12/2021 09:00

Hotgirl Thiên An - người yêu cũ của ca sĩ Jack mới đây nhất đã đăng tải đoạn clip mặc đồ gợi cảm, phô diễn sự xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Cư dân mạng liền vào xem, nghi rằng Thiên An đang "đá xéo" Jack.

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack - Ảnh 1
Thiên An là hotgirl đóng nhiều MV ca nhạc nổi tiếng, trong đó, cô nàng từng được biết đến nhiều nhất trong vụ lùm xùm tính ái, có con riêng với ca sĩ Jack. 

 

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack - Ảnh 2
Cô hiện đang làm mẹ đơn thân, những ảnh đời thường hằng ngày cô luôn khoe những khoảnh khắc đáng yêu và thể hiện tình yêu với con gái mình. 

 

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack - Ảnh 3
Mới đây nhất, trong dịp giáng sinh, Thiên An đã tung những bộ ảnh gợi cảm, phô diễn đường cong cơ thể "trông mòn con mắt" của bà mẹ 1 con. 

 

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack - Ảnh 4
Cô nàng đã vui vẻ trở lại, chăm chỉ tương tai trên mạng xã hội, và khiến cư dân mạng liên tục ngất ngây với hình ảnh mới nhất của mình

 

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack - Ảnh 5
Mới đây nhất, cô nàng lại tiếp tục khoe vóc dáng "trông mòn con mắt" của bà mẹ một con.  Video ghi lại khoảnh khắc cô tận hưởng giây phút vui vẻ bên hồ bơi, cũng như nhan sắc ngọt lim, gợi cảm, nóng bóng của mình khi diện bikini 2 mảnh. 

 

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack - Ảnh 6
Tuy nhiên, ngoài trầm trồ về nhan sắc của mẹ bỉm, nhiều người cũng chú ý đến hành động giơ 5 ngón tay của Thiên An. Không ít người cho rằng hành động này là để đá xéo vụ trợ cấp nuôi con 5 triệu của Jack. Sau khi xem kỹ lại đoạn clip có vẻ Thiên An đang bị oan bởi trước đó cô nàng giơ 2 ngón tay là để zoom màn hình

 

Hot girl Thiên An quay clip diện bikini gợi cảm, giơ 5 ngón tay, cư dân mạng liền nghi đang 'đá xéo' Jack - Ảnh 7
Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An tập trung chăm lo sự nghiệp, hoạt động showbiz, kiếm tiền nuôi con. 

 

 

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