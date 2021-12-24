'Nữ hoàng livestream' Vi Á vừa phải nộp phạt 210 triệu USD tiền thuế là ai mà có thể bán được cả tên lửa?

Sau khi Trịnh Sảng phải nộp tới hơn 46 triệu USD tiền phạt vì đã trốn thuế và Triệu Vy hiện đang bị truy quét "không công khai" thì cái tên Vi Á là cá nhân tiếp theo bị chính phủ Trung Hoa nhắm tới theo chính sách "thịnh vượng chung". Tuy đã bày tỏ sự hối hận của mình trên Weibo (tài khoản hiện đã bị xóa) nhưng Taobao cũng đã cấm cửa cô khiến cho tương lai của Vi Á chỉ còn là bóng tối. Nhưng chúng ta còn biết gì về cô ấy?

Vi Á nổi danh với khả năng có thể bán "bất cứ thứ gì" trên nền tảng livestream của nền tảng Taobao Live. Ở tuổi 36, ' nữ hoàng livestream ' hiện là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trên internet của đất nước tỷ dân với hơn 18 triệu người theo dõi trên Weibo và hơn 80 triệu follow trên Taobao.

Vi Á đã có trong mình "gen" bán hàng từ nhỏ khi gia đình cô ở tỉnh Huy An vốn đã kinh doanh buôn nhỏ từ xưa. Trước khi chuyển sang kinh doanh online, Vi Á từng mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Bắc Kinh và có một chuỗi cửa hàng tại Tây An. Theo báo cáo, tổng tài sản của Vi Á hiện nay rơi vào khoảng từ hơn 30 triệu USD đến con số khổng lồ là 1,25 tỷ USD. Theo báo cáo của Protocol, Vi Á là một KOL có khả năng bán hàng "thần sầu", đạt doanh số hơn 31 tỷ USD trên kênh livestream của mình vào năm 2020.

Vi Á thật sự có thể bán "bất kỳ thứ gì"?

Người hâm mộ đặt cho cô biệt danh là 'Dora-Viya' - ám chỉ cô giống như Doraemon, có thể lôi bất kỳ thứ gì ra từ 'chiếc túi thần kỳ' của mình

Hàng chục triệu khách hàng của Vi Á đã bị "giam" trong nhà hàng tháng trời vì sự hoành hành của đại dịch Covid-19, vậy nên, nhờ kênh phân phối của Vi Á mà họ có thể mua bất kỳ thứ gì từ quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm và cả bất động sản. Dấu ấn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của "nữ hoàng livestream" phải kể đến lần cô "chốt đơn" được một dịch vụ phóng tên lửa trị giá tới hơn 5,6 triệu USD vào năm 2020. Người hâm mộ thậm chí còn đặt cho cô biệt danh là "Dora-Viya" - ám chỉ cô giống như Doraemon, có thể lôi bất kỳ thứ gì ra từ "chiếc túi thần kỳ" của mình.

Chăm chỉ từ thiện

Vào đợt dịch kinh hoàng năm 2020 tại Vũ HÁn, Vi Á đã huy động được 32 triệu USD để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn tại thành phố này

Theo báo cáo của Bloomberg, vào đợt dịch kinh hoàng năm 2020 tại Vũ HÁn, Vi Á đã huy động được 32 triệu USD để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn tại thành phố này đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng năm, Vi Á cũng tham gia vào chiến dịch Chiếc Dĩa Sạch Sẽ chống lãng phí thức ăn cùng nhà khoa học nổi tiếng Viên Long Bình, đồng thời quảng bá cho các giống lúa lai có năng suất cao. Cô cũng dùng sức ảnh hưởng của mình để giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp từ các vùng quê nghèo.

Từng được Kim Kardashian và Tesla "nhờ cậy"

Cả Miranda Kerr và Kim Kardashian đều từng nhờ đến sự giúp đỡ của Vi Á

Ảnh hưởng không nhỏ của Vi Á tại thị trường tỷ dân đã không thoát khỏi sự chú ý của các công ty và doanh nhân quốc tế đang muốn "xâm nhập" vào nơi đây. Tesla, P&G và cả siêu mẫu Miranda Kerr đều từng nhờ đến Vi Á để giới thiệu sản phẩm của họ đến cho người dùng tại Trung Quốc. Khi cô được vinh danh là một trong những "Người có ảnh hưởng nhất năm 2021" của tạp chí Time, chính Miranda Kerr đã viết hồ sơ cho Vi Á.

Ngoài ra, "nữ hoàng thị phi" của Hollywood Kim Kardashian - người nắm trong tay lượng người theo dõi khổng lồ trên Internet - cũng từng nhờ Vi Á trợ giúp để đưa các sản phẩm nước hoa của mình sang thị trường Trung Quốc mà sau đó đã được bán hết chỉ trong vòng vài phút.