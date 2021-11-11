Karik bất ngờ đăng tải hình ảnh cánh tay trầy xước, đầy vết thương hậu tin đồn hẹn hò Quỳnh Lương

Tin tức giải trí 11/11/2021 06:38

Karik bất ngờ đăng tải hình ảnh cánh tay trầy xước khiến mọi người bất an.

Thời gian vừa qua, Karik liên tục vướng vào những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm với người yêu cũ. Sau đó, nam ca sĩ lại dính tin đồn hẹn hò với Quỳnh Lương qua bức ảnh giấu mặt khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mặc dù sau đó, cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

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 Nam rapper đăng tải hình ảnh tại trường quay Rap Việt vòng 2 với cánh tay băng bó - Ảnh: Internet

Sau loạt ồn ào, mới đây Karik bất ngờ đăng tải hình ảnh anh xuất hiện tại trường quay chương trình Rap Việt ở vòng 2. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý chính là cánh tay băng bó của nam HLV. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh bàn tay trầy xước, dính máu. Dù chưa biết điều gì đã xảy ra với nam rapper song cộng đồng mạng không khỏi lo lắng cho tình trạng của anh.

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 Karik đăng tải cánh tay trầy xướng, dính máu khiến cộng đồng mạng vô cùng lo lắng - Ảnh: Internet

Trước đó, anh cũng là thành viên chính thức của Running Man Việt mùa 2, tuy nhiên có thông tin, nam ca sĩ đã rút khỏi chương trình. Thậm chí, nhiều người đồn đoán, trong 5 tập cuối của Running Man Việt Nam sẽ không có sự xuất hiện của Karik. Dù thông tin này chỉ là suy đoán từ người hâm mộ.

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Ồn ào giữa Karik và bạn gái cũ vẫn là đề tài khiến dân tình bàn luận sôi nổi dù cả hai không hề nhắc đến tên đối phương.

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Từ khóa:   Karik bị thương Karik Quỳnh Lương Rap Việt

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