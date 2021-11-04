Karik: Nếu bạn gái cũ 'Làm sai gì đó nằm trong giới hạn thì dù biết vẫn sẽ giả lơ luôn'

Trước những ồn ào liên quan đến bạn gái cũ, Karik bị cộng đồng mạng đào lại phát ngôn về tình cảm hậu chia tay Bella.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào xung quanh Karik và bạn gái khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Cụ thể, bạn gái cũ Karik bóng gió chuyện ai đó phỉ báng, mạt sát cô suốt thời gian dài khiến nhiều người cho rằng liên quan tới nam rapper.

Vào sáng ngày 3/11, Karik có động thái đầu tiên gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn 8 chữ: "Mọi sự mạo hiểm phải có cơ sở!" cộng đồng mạng cho rằng liên quan đến Bella.

Karik và bạn gái cũ Bella - Ảnh: Internet

Trong thời điểm ồn ào của bạn gái cũ, netizen đã đào lại phát ngôn của nam ca sĩ trong một talk show. Có thể nói, đây là phát ngôn hiếu hoi của Karik hậu chia tay Bella.

Theo đó, khi được người hâm mộ hỏi "Điều khó khăn nhất trong chuyện tình cảm và cách vượt qua là gì?".

HLV Rap Việt đã thẳng thắn trả lời: "Góc độ khó khăn về mặt tình cảm của mỗi người là khác nhau, mỗi người sẽ có giới hạn khác nhau. Em sẽ không chấp nhận được chuyện bạn gái mình vừa chia tay mình là đi chơi với người khác liền. Nếu em biết là em cho đi luôn dù có thương cỡ nào.

Karik có chia sẻ về tình yêu hậu chia tay bạn gái cũ Bella trong một talk show - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho rằng, bản thân anh sẽ cho qua nếu phát hiện người yêu cũ có gì sai nhưng phải nằm trong giới hạn của mình. Anh nói: "Còn nếu như việc họ làm sai gì đó nằm trong giới hạn của mình thì dù biết nhưng em sẽ giả lơ luôn, coi như mình không thấy và nói chuyện một cách khéo léo cho họ thấy mình biết chuyện đó. Chuyện đó từ từ em sẽ cho qua nếu em thấy họ thay đổi.

Đôi khi bản thân mình không hoàn toàn tốt, mình sẽ có những lỗi của mình nên em cũng không mong họ hoàn hảo, quan trọng là bù qua sớt lại".

Hiện cộng đồng mạng cũng đang rất quan tâm về những ồn ào liên quan đến cặp đôi Karik và Bella.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/karik-neu-ban-gai-cu-lam-sai-gi-do-nam-trong-gioi-han-thi-du-biet-van-se-gia-lo-luon-434505.html