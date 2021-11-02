Bạn gái cũ Karik chỉ trích ai đó phỉ báng mạt sát quá giới hạn, rất phiền và mệt vì bị hiểu lầm?

Tin tức giải trí 02/11/2021 13:50

Bạn gái cũ của Karik đăng tải trạng thái bức xúc ai đó, gay gắt cho rằng "chuyện gì cũng có giới hạn của nó".

Mới đây, sáng ngày 2/11, trên trang cá nhân Instagram, bạn gái cũ của Karik bất ngờ đăng trạng thái thể hiện sự bức xúc, khó chịu khiến dân tình vô cùng chú ý. 

Cụ thể, hot girl Bella viết: "Chuyện không thể cứu vãn được thì nên chấp nhận chứ không phải hành hạ, mạt sát, phỉ báng vô giáo dục với người khác vì người ta không tha thứ cho lỗi lầm của mình. Đừng để mọi thứ đi quá xa rồi không cứu vãn được. Bao lâu nay mình đã chịu đựng im lặng để bị hiểu lầm rất nhiều lần rồi nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Phiền rất phiền và rất mệt".

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Bai đăng của hotgirl Bella trên trang cá nhân khiến dân tình xôn xao - Ảnh: Internet 

Dù người yêu cũ của nam rapper không đề cập lý do gì khiến cô nổi giận, song với những lời lẽ gay gắt như vậy, netizen dự đoán hẳn đây là một chuyện quá sức chịu đựng của người đẹp. Bella được biết đến nhiều khi trở thành bạn gái của Karik. Cô nàng sở hữu phong cách gợi cảm, cuốn hút và đang làm công việc kinh doanh tại TP.HCM. 

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Hình ảnh Karik và Bella khi cả hai đang hạnh phúc - Ảnh: Internet 

Trước đó, vào tháng 8/2020, cư dân mạng phát hiện Karik và hot girl Bella thường xuyên "thả thính" và xuất hiện tin đồn cả hai đang hẹn hò. Ngay sau đó, Karik và người đẹp đã chính thức công khai mối quan hệ. 

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu", nên cả hai rất chăm chỉ tương tác với nhau trên MXH khiến dân tình không khỏi ghen tỵ. Tuy nhiên, sau đó ít lâu lại rộ lên tin đồn cả hai đã "đường ai nấy đi". Tại 1 sự kiện vào 12/2020, giọng ca Người lạ ơi đã ẩn ý về chuyện chia tay của cả hai. Nam rapper từng thổ lộ: "Tôi nghĩ Bella chịu nhiều áp lực lắm. Thời điểm còn quen, tôi cũng động viên Bella rất nhiều"

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Từ khóa:   Bạn gái cũ Karik hot girl Bella giọng ca người lạ ơi

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