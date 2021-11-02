Sam còn khẳng định sẽ không bao giờ mua bất cứ dự án nào do chính công ty P. này quản lý vì quá ám ảnh với cách làm việc của BQL.

Mấy ngày qua cộng đồng mạng liên tục nhắc đến cái tên Sam với khá nhiều ồn ào. Thì mới đây, trên trang cá nhân Sam bất ngờ đăng tải một bức tâm thư rất dài gửi tới ban quản lý chung cư cao cấp mà cô đang ở khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Bài đăng của Sam đính kèm những hình ảnh mà cô bức xúc về thái độ của BQL - Ảnh: Chụp màn hình NV Cụ thể, nữ diễn viên Cô Thắm về làng cho biết, cô có mua căn hộ tại Quận 7 nằm trong dự án N.V.L do công ty P. trực tiếp quản lý. Những tưởng đây sẽ là tổ ấm khiến cô hạnh phúc, tuy nhiên khi chuyển về ngôi nhà mới này thì Sam cũng gặp nhiều bức xúc. Trong tâm thư của mình, Sam nêu ra hàng loạt bức xúc của cô trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý nhất là liên quan đến hai chú chó mà cô nuôi từ khi mới sinh ra và các vấn đề khác như chi phí phạt không lý do, tự ý cắt điện nước, tự ý đòi khám xét nhà,...

Bức tâm thư khá dài của Sam nói về những bức xúc của cô đối với BQL chung cư - Ảnh: Chụp màn hình NV Nữ diễn viên cho hay, từ ngày chuyển tới cô gặp vô số khó khăn: "Nhưng vô số rắc rối bắt đầu ập vào từ ngày tôi chuyển đến đây. Vô số biên bản được lập để xử phạt (tiền) vì những lý do khi căn hộ tôi xây dựng ảnh hưởng thế này thế nọ. Thật ra tôi thấy không hợp lý đâu. Vì bàn giao thô, không lẽ không cho tôi xây dựng. Mà xây dựng thì ít nhiều cũng có ảnh hưởng đôi chút. Tôi nghĩ những nơi khác sẽ hiểu và thông cảm cho cư dân. Nhưng thôi, tôi vẫn đóng phạt vì muốn mọi chuyện cho êm ấm." Chú chó cưng của Sam bị BQL yêu cầu phải di dời khiến cô vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet Không chỉ thường xuyên bị phạt về các vấn đề, ban quản lý còn lấy lý do gọi "Kêu xuống làm việc mà không xuống", khiến nữ diễn viên cho rằng cuộc sống của cô đang bị đe dọa. Ở một diễn biến khác, khi nữ diễn viên mong gặp được BQL để hòa giải thì chỉ nhận được sự im lặng.

Đỉnh điểm của sự việc là khi, BQL bắt buộc cô phải di dời ngay trong thời gian giãn cách và cho rằng thú cưng của Sam làm lông bay đến căn hộ khác và thông báo cắt nước của nhà Sam. Tuy nhiên, hình ảnh gửi đến cho cô là một chiếc lông vũ, điều nay khiến người đẹp sinh năm 1990 bức xúc vô cùng vì không hiểu BQL lấy lý do gì mà vu khống vô căn cứ tới vậy. Đến ngày 11/10, khi thành phố vừa nới lỏng công tác phòng dịch, nữ diễn viên được yêu cầu mang vật nuôi đi, tuy nhiên khi cô xuống để mong được gặp hàng xóm phản ánh vụ việc để được xin lỗi nhưng BQL vẫn tiếp tục im lặng. Trước quá nhiều bức xúc, Sam đã phải gặp luật sư để tư vấn đồng thời nói chuyện vơi BQL thì nhận được câu trả lời "Chó không phải là thú cưng mà là gia súc". Chư dừng lại đó, sau khi hai chú cún của Sam được chuyển đi, BQL còn tự ý yêu cầu cô mở cửa để vào nhà kiểm tra, khám xét và chụp hình làm bằng chứng. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc đối với BQL chung cư về cách hành xử - Ảnh: Chụp màn hình Nữ diễn viên cho biết: "Tôi đã vô cùng sốc, vì tưởng rằng tôi đang vi phạm pháp luật và đang bị xâm phạm đời sống riêng tư. Tôi không hiểu nổi, BQL thường được dân cư trả phí quản lý để thuê, với mục đích là hỗ trợ trật tự an ninh, quản lý các vấn đề dân cư cần, nhằm mang lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho dân cư. Nhưng nơi đây tôi cảm nhận BQL về để làm chủ cuộc sống của tôi, kiểm soát cuộc sống của tôi và như đeo gông vào cổ, tưởng chừng như BQL mới chính là chủ của căn hộ tôi". Cuối tâm thư, mặc dù đã chuyển qua căn hộ mới, song Sam cho biết bản thân cô không hài lòng về cách làm việc của ban quản lý P. Thậm chí, nữ đạu gia" còn cho biết cô sẽ không bao giờ mua bất cứ dự án nào có sự quản lý của công ty P vì quá ám ảnh. Bên cạnh đó cô cũng mong mọi người chia sẻ vì chó đối với người nuôi và yêu động vật là những người bạn. Hiện bài đăng của Sam nhận đang được dư luận luận vô cùng quan tâm và bàn luận sôi nổi.

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