Xôn xao thông tin 'tình địch' Ngọc Trinh sẽ công bố sự việc gây 'chấn động' showbiz Việt

Tin tức giải trí 01/11/2021 07:45

Người đẹp LyLy Chen bất ngờ tuyên bố sẽ khiến showbiz Việt bùng nổ drama lớn, dân tình đồn đoán có liên quan tới Ngọc Trinh.

Vào giữa đêm 30/10, LyLy Chen, người từng dính nghi vấn lùm xùm chuyện tình ái với bạn trai của "Nữ hoàng nội y" bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân gây hoang mang. Cụ thể, LyLy Chen tuyên bố: "Bùng nổ showbiz nhất từ trước đến giờ. Chen hứa".

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LyLy Chen hậu chia tay, bất ngờ tuyên bố sẽ có 'sóng gió' showbiz trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet 

Chưa biết chuyện mà cô nàng nói đến là gì nhưng dân tình đang bàn luận vô cùng rôm rả. Nhiều người đoán, liệu mà LyLy Chen tuyên bố "bùng nổ" có liên quan gì tới Ngọc Trinh - người từng bị nghi chen chân vào cuộc tình giữa "Ngọc nữ bolero" với người yêu đại gia hồi tháng 7/2021 hay không?

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 LyLy Chen - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 28/10, LyLy Chen còn viết tâm thư dài tiết lộ đã mất tất cả sau khi xảy ra ồn ào tình ái. Người đẹp sinh năm 1995 đăng tải trạng thái: "Sau tất cả lùm xùm từ tình cảm của Chen, Chen đã mất hầu như tất cả. Từ công việc chính thức, vị trí xã hội, đối tác công việc, mất uy tín với gia đình và bạn bè, xã hội".

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Ngọc Trinh và LyLy Chen bị đồn thổi là có 'chung người yêu' khi cùng mua siêu xe - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, LyLy Chen thừa nhận cô đã nhận ra được nhiều điều, đồng thời gửi lời cảm ơn ai đó đã giúp người đẹp Tây Ninh có được bài học nhớ đời.

Hiện, cư dân mạng vẫn đang nóng lòng không biết tới thời điểm nào LyLy Chen mới tung chuyện "bùng nổ showbiz" kia.

LyLy Chen được mệnh danh là "Ngọc nữ Bolero" khi cô nhận được một giải thưởng trong một chương trình liên quan tới dòng nhạc này. Ngoài việc tham gia hoạt động nghệ thuật, Á quân "Tình Bolero 2019" còn đảm nhận vai trò giám đốc đầu tư cho một hãng phim và kinh doanh. Cô nàng cũng là một người đam mê hàng hiệu và sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 26. Thời gian gần đây, người đẹp liên tục xuất hiện trên mặt báo khi vướng vào ồn ào với những người đẹp như Ngọc Trinh, Lệ Quyên.

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Từ khóa:   Lyly chen tình địch Ngọc Trinh Ngọc Trinh

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