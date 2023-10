Song Hye Kyo xuất hiện trong bom tấn mới với 'tình trẻ màn ảnh' kém 11 tuổi, nhan sắc tuổi 40 đẹp đến khó tin

Mới đây, ê-kíp sản xuất bộ phim Now, We Are Breaking Up vừa tung ra teaser dài gần 1 phút hé lộ hai diễn viên chính của phim là Song Hye Kyo - Jang Ki Yong, qua đó cũng giới thiệu về cuộc sống, công việc của nhân vật.