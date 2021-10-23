Song Hye Kyo xuất hiện trong bom tấn mới với 'tình trẻ màn ảnh' kém 11 tuổi, nhan sắc tuổi 40 đẹp đến khó tin

Tin tức giải trí 23/10/2021 21:40

Chỉ với hơn 1 phút ngắn ngủi, Song Hye Kyo đã khiến người xem không khỏi suýt xoa về nhan sắc đỉnh cao.

Mới đây, ê-kíp sản xuất bộ phim Now, We Are Breaking Up vừa tung ra teaser dài gần 1 phút hé lộ hai diễn viên chính của phim là Song Hye Kyo - Jang Ki Yong, qua đó cũng giới thiệu về cuộc sống, công việc của nhân vật.  

Đoạn teaser chưa đầy 1 phút đã khiến người xem phải đi từ biểu cảm ngạc nhiên này này sang bất ngờ khác. Có thể thấy, trong phim Song Hye Kyo thủ vai Ha Young Eun. Cô là một nhà thiết kế thời trang và đích thị là con người của công việc. Guồng quay công việc đã khiến cô khổ sở thốt lên: "Không, không ổn đâu. Suốt 10 năm qua, tôi đã phải làm việc không ngừng nghỉ đến chai cả các ngón chân, tôi đã dồn hết sức mình vào việc này và làm tất cả những gì có thể."

Song Hye Kyo
Song Hye Kyo đẹp 'xỉu up xỉu down' dù đi dưới mưa - Ảnh: Cắt từ clip teaser 

 

Đỉnh điểm của sự việc là khi Young Eun một mình đi trong làn mưa, xung quanh cô là bóng tối, cùng với đó là biểu cảm đau khổ khi cô mất đi tình yêu. Có thể cảm nhận được, Young Eun bị đè nặng bởi áp lực công việc, nỗi buồn tình cảm.

Ngay sau đó, khi nam chính Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) xuất hiện cuộc sống của cô đã có sự thay đổi rõ rệt. Yoon Jae Guk là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh chàng bước vào cuộc sống của Yong Eun như một sự tình cờ.

Song Hye Kyo
Nhân vật Jae Guk xuất hiện khiến cuộc sống của Young Eun thay đổi - Ảnh cắt từ clip Teaser

 

Thậm chí, Young Eun còn thú nhận cô không thể hẹn hò và có một mối quan hệ bình thường. Đồng thời, Young Eun cũng thắc mắc tại sao Jae Guk lại luôn hạnh phúc. Có vẻ, sự hạnh phúc của Jae Guk đã chinh phục được trái tim nhiều tổn thương của Young Eun. Cô đã tiếp nhận một mối quan hệ mới. Nhưng liệu có cú twist nào cho bộ phim hay không, khi mở đầu teaser đã hé lộ một vụ va chạm giao thông khủng khiếp?

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, sự trở lại của Song Hye Kyo khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi. Bởi gu ăn mặt sang chảnh và thần thái nhan sắc đỉnh cao. Quả thật không ai có thể tin rằng, cô đã 40 tuổi. 

Dự kiến, bộ phim Now, We Are Breaking Up sẽ phát sóng vào 12 tháng 11 trên SBS.

Sau hàng loạt trận thua liên tiếp, HLV Park Hang Seo có lặp lại 'vết xe đổ' 20 năm trước... và cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam?

Sau hàng loạt trận thua liên tiếp, HLV Park Hang Seo có lặp lại 'vết xe đổ' 20 năm trước... và cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam?

Liệu ông Park Hang Seo có lựa chọn dừng ký hợp đồng với VFF để tránh việc lặp lại vết xe đổ của chính ông cách đây 20 năm?

Xem thêm
Từ khóa:   Song Hye Kyo - Jang Ki Yong Now We Are Breaking Up

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 49 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43