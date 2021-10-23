Song Hye Kyo xuất hiện trong bom tấn mới với 'tình trẻ màn ảnh' kém 11 tuổi, nhan sắc tuổi 40 đẹp đến khó tin

Mới đây, ê-kíp sản xuất bộ phim Now, We Are Breaking Up vừa tung ra teaser dài gần 1 phút hé lộ hai diễn viên chính của phim là Song Hye Kyo - Jang Ki Yong, qua đó cũng giới thiệu về cuộc sống, công việc của nhân vật.

Đoạn teaser chưa đầy 1 phút đã khiến người xem phải đi từ biểu cảm ngạc nhiên này này sang bất ngờ khác. Có thể thấy, trong phim Song Hye Kyo thủ vai Ha Young Eun. Cô là một nhà thiết kế thời trang và đích thị là con người của công việc. Guồng quay công việc đã khiến cô khổ sở thốt lên: "Không, không ổn đâu. Suốt 10 năm qua, tôi đã phải làm việc không ngừng nghỉ đến chai cả các ngón chân, tôi đã dồn hết sức mình vào việc này và làm tất cả những gì có thể."

Đỉnh điểm của sự việc là khi Young Eun một mình đi trong làn mưa, xung quanh cô là bóng tối, cùng với đó là biểu cảm đau khổ khi cô mất đi tình yêu. Có thể cảm nhận được, Young Eun bị đè nặng bởi áp lực công việc, nỗi buồn tình cảm.

Ngay sau đó, khi nam chính Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) xuất hiện cuộc sống của cô đã có sự thay đổi rõ rệt. Yoon Jae Guk là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh chàng bước vào cuộc sống của Yong Eun như một sự tình cờ.

Nhân vật Jae Guk xuất hiện khiến cuộc sống của Young Eun thay đổi - Ảnh cắt từ clip Teaser

Thậm chí, Young Eun còn thú nhận cô không thể hẹn hò và có một mối quan hệ bình thường. Đồng thời, Young Eun cũng thắc mắc tại sao Jae Guk lại luôn hạnh phúc. Có vẻ, sự hạnh phúc của Jae Guk đã chinh phục được trái tim nhiều tổn thương của Young Eun. Cô đã tiếp nhận một mối quan hệ mới. Nhưng liệu có cú twist nào cho bộ phim hay không, khi mở đầu teaser đã hé lộ một vụ va chạm giao thông khủng khiếp?

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, sự trở lại của Song Hye Kyo khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi. Bởi gu ăn mặt sang chảnh và thần thái nhan sắc đỉnh cao. Quả thật không ai có thể tin rằng, cô đã 40 tuổi.

Dự kiến, bộ phim Now, We Are Breaking Up sẽ phát sóng vào 12 tháng 11 trên SBS.