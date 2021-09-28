Hiện tại, công ty sản xuất chương trình Running Man VietNam - Chơi là chạy mùa 2 vẫn chưa có phát ngôn nào cho việc một ekip chương trình dính lùm xùm chửi khán giả.

Chương trình Running Man VietNam - Chơi là chạy mùa 2 đã lên sóng được 2 tập và nhanh chóng lọt top trending Youtube. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước thông tin một thành viên của ekip sản suất Running Man Việt Nam chửi khán giả phản đối chương trình là "c**" để ăn mừng lọt Top 1 trending. Bài đăng của một người trong ekip sản xuất khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh: Internet Cụ thể, thành viên ekip chương trình có tên tài khoản Facebook là Q.J đã chỉ trích khán giả với lời lẽ không mấy hay ho. Lập tức, cư dân mạng đã chụp lại được bài đăng của người này và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Chính phát ngôn có phần coi thường khán giả đã khiến không ít cư dân mạng nổi giận và tấn công Running Man Vietnam 2021. Ngay sau đó, trang cá nhân của Q.J - một thành viên của ekip chương trình đã khóa tài khoản Facebook.

Dư luận vẫn không ngừng lập những nhóm để tẩy chay chương trình - Ảnh: Internet Dù vậy, cộng đồng mạng không ngừng tấn công fanpage lẫn kênh YouTube chính thức của chương trình để tấn công với lời lẽ nặng nề. Khán giả liên tục vào bình luận với nội dung tẩy chay, đồng thời yêu cầu ekip sản xuất phải có lời giải thích hợp lý. Thậm chí, Công ty Cổ Phần Đông Tây Promotion cũng nhận bao vote 1 sao về sự việc trên. Công ty sản xuất Running Man Vietnam mùa 2 cũng đang bị cư dân mạng tràn vào đánh giá 1 sao - Ảnh: Internet Mặc dù bị cộng đồng mạng chỉ trích, song ekip sản xuất Running Man Vietnam vẫn giữ im lặng, chưa có phản hồi chính thức về việc 1 thành viên trong team có lời lẽ nặng nề dành cho khán giả.

Trước đó, Running Man VietNam - Chơi là chạy mùa 2 đã không được lòng khán giả và nhận về vô số "gạch đá" khi vẫn tiếp tục giữ Jack làm thành viên của Running Man VietNam mùa 2, bất chấp nam ca sĩ này vừa dính bê bối đời tư. Thậm chí, phía nhà sản xuất chương trình cũng không hề lên tiếng giải quyết vấn đề này khiến dư luận ghét bỏ chương trình nay càng thêm càng thêm phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, chính nhà sản xuất, nhà đài đang coi thường khán giả. Running Man VietNam - Chơi là chạy mùa 2 chính là một trong những show truyền hình thực tế đang bị cộng đồng mạng tẩy chay và gặp phải những ý kiến trái chiều nhất ở thời điểm hiện tại. Có lẽ, ekip sản xuất nên có phát ngôn hợp lý xoa dịu dư luận sau những sự việc đáng tiếc vừa qua.

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