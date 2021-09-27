Lý Tử Thất có nguy cơ trắng tay, mất thương hiệu khi tranh chấp với công ty quản lý

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Lý Tử Thất bày tỏ vinh dự khi được đại diện cho toàn thể nông dân tỉnh Tứ Xuyên. Khi được hỏi về vụ tranh chấp kinh tế với công ty quản lý, cô chỉ giữ im lặng.

Sau thời gian gần 2 tháng "ở ẩn" và không ra video, ngày 26/9, QQ đưa tin, Lý Tử Thất vừa tham gia Lễ hội thu hoạch nông dân Trung Quốc tại thành phố Đức Dương (Tứ Xuyên). Cô được mời làm đại sứ quảng bá cho ngành nông nghiệp của quê nhà.

Được biết, thành công của Tử Thất đến từ nỗ lực của cô song cũng không thể tách rời bàn tay hoạch định của Lưu Đồng Minh. Vào năm 2016, doanh nhân chú ý Lý Tử Thất khi cô đăng video Xích đu trên Weibo. Anh nhắn tin khen ngợi và gợi ý giúp Tử Thất quảng bá video. Lúc đó, lượng fan của cô trên Weibo chưa đầy 10.000.

Hiện tại, cô đang vướng tranh chấp với công ty Weinian, nguy cơ không thể hoạt động dưới tên Lý Tử Thất. Theo trang tin Sohu, Lý Tử Thất không muốn đưa vụ việc ra tòa. Bất lợi đang thuộc về ngôi sao 31 tuổi khi sở hữu cổ phần ít hơn Lưu Đồng Minh - CEO của Weinian. Cô cũng không có tên trong hội đồng quản trị hay đảm nhận bất kỳ chức vụ quan trọng nào trong công ty này.

Vào năm 2017, Weinian và Lý Tử Thất chuyển từ phương thức hợp tác hợp đồng sang hợp tác liên doanh. Lý Tử Thất bỏ 1 triệu NDT thành lập Tử Thất Tứ Xuyên với tư cách đại diện pháp nhân, còn cổ đông lớn nhất lại là Lưu Đồng Minh. Dù hoạt động độc lập, thực chất Tử Thất Tứ Xuyên là công ty con của Weinian. Trong đó, Weinian nắm 51% cổ phần và 49% cổ phần còn lại thuộc về Lý Tử Thất. Vì chiếm ưu thế về số lượng cổ phần, Weinian nằm toàn quyền quản lý của Tử Thất Tứ Xuyên.

Tới năm 2018, khi tên tuổi Lý Tử Thất vang ra thế giới, với lượng fan vượt 100 triệu, Lưu Đồng Minh bắt đầu quảng bá và bán sản phẩm. Phân công công việc của đôi bên là: Lý Tử Thất sáng tạo nội dung, công ty quảng bá, cả hai cùng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của thương hiệu. Phía Lưu Đồng Minh không can thiệp việc sáng tạo của Tử Thất.

Lý Tử Thất - Ảnh: Internet

Dưới sự quản lý của Weinian, Lý Tử Thất không đi theo con đường livestream bán hàng hay nhận quảng cáo thông thường mà lựa chọn con đường vận hành sản phẩm "cao thâm" hơn. Đó chính là mở rộng thương hiệu Lý Tử Thất trên các sàn bán hàng thương mại điện tử như Tmall, Taobao,…

Nội dung cuộc sống điền viên trên kênh YouTube Lý Tử Thất tạo tiếng vang ra tầm quốc tế. Theo đó, sức ảnh hưởng nhãn hiệu Lý Tử Thất đã mang lại cho Weinian nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Theo Sina, những video do Lý Tử Thất đã góp phần quan trọng tạo nên uy tín của thương hiệu. Nhiều người cho biết mua sản phẩm vì tin tưởng, yêu thích cô. Đến nay, thương hiệu kinh doanh hàng chục sản phẩm. Năm 2020, doanh thu đến từ các nhãn hiệu Lý Tử Thất đạt 1,6 tỷ NDT (khoảng 5,6 nghìn tỷ VND), trong đó sản phẩm bún ốc đạt 500 triệu NDT/năm (hơn 1,7 tỷ VND/năm).

Đồng thời, Weinian còn hấp dẫn vô số nguồn đầu tư từ các công ty tập đoàn lớn khác. Hiện tại, giá trị của Vô Weinian đã đạt 5 tỷ NDT (hơn 17,6 nghìn tỷ VND).

Sau 5 năm mang về lợi nhuận hàng tỷ NDT cho công ty Weinian, Lý Tử Thất muốn nhận về lợi ích kinh tế tương xứng. Tuy nhiên hiện tại, cô đứng trước nguy cơ mất trắng hoặc phải rời khỏi Weinian với khoản thù lao ít ỏi.

Lý Tử Thất có nguy cơ trắng tay nếu không thể giải quyết ổn thỏa với công ty quản lý - Ảnh: Internet

Theo Sina, luật sư Dư Kiến Minh cho biết thời điểm chưa nổi tiếng, tỷ lệ phân chia hưởng lợi ban đầu có thể có lợi cho Tử Thất, nhưng hiện tại là không phù hợp cho độ nổi tiếng của cô. Theo ông, chính sự không cân xứng trong việc chia cổ phần, tỷ lệ góp vốn ngay từ đầu, đang khiến Lý Tử Thất tổn thất lớn. Với cách phân chia cổ phần và chức vụ hiện tại, Lý Tử Thấy chỉ là công cụ kiếm tiền tạo lên lợi nhuận cho hai công ty mà cô không có quyền điều hành.

"Lý Tử Thất nhận ra được điểm bất lợi trong phân chia lợi nhuận nhưng hiện tại đã quá muộn. Đáng lẽ cô nên đàm phán lại điều lệ hợp đồng khi độ nổi tiếng tăng cao và số tiền kiếm được phải tăng theo cấp số nhân cùng với sức ảnh hưởng hiện tại".

Ngoài ra, luật sư Dư còn cho biết với tình thế hiện tại của "tiên nữ Tứ Xuyên", không một luật sư nào dám đảm bảo có thể giành lại được quyền sở hữu nhãn hiệu, giấy phép kinh doanh cửa hàng trực tuyến cho cô khi vụ việc cần đến sự can thiệp từ pháp luật.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu Lý Tử Thất không thể giải quyết ổn thỏa với công ty Weinian, công sức và tiền bạc đổ vào việc xây dựng thương hiệu riêng của Lý Tử Thất xem như mất trắng.