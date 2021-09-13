Thêm một nam danh hài Vbiz lộ tin nhắn với hot TikToker: Không chỉ gạ gẫm, còn xin cả ảnh 'nóng ngắm cho đỡ nhớ'

Vài ngày gần đây, lùm xùm nam diễn viên hài đình đám H.L và quản lý đồng thời cũng là người yêu có mối quan hệ gắn bó 12 năm bị tung tin nhắn 18+ và nhiều tin nhắn gạ gẫm, rủ trai lạ về nhà. Điều đáng chú ý là cả nam diễn viên hài nổi tiếng H.L và bạn trai đều khá thoải mái với mối quan hệ tay ba này khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Lùm xùm nghi vấn nam diễn viên hài H.L nhắn gạ gẫm anh chàng tên T vài ngày trước - Ảnh: Chụp màn hình NV

Ngay sau khi sự việc bị cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng cả hai đều khóa tài khoản Facebook cá nhân và giữ thái độ im lặng. Vụ việc chưa khịp lắng xuống thì mới đây, mới đây 1 nam hot TikToker sở hữu hơn 100 nghìn người theo dõi tiếp tục tung thêm đoạn tin nhắn riêng tư của anh với diễn viên H.L trên trang Instagram.