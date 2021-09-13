Thêm một nam danh hài Vbiz lộ tin nhắn với hot TikToker: Không chỉ gạ gẫm, còn xin cả ảnh 'nóng ngắm cho đỡ nhớ'

Mấy ngày gần đây, vụ việc nam diễn viên hài H.L và bạn trai lâu năm cùng gạ gẫm trai lạ vào mối quan hệ tay ba chưa kịp nguội thì mới đây, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao với loạt tin nhắn sặc mùi 18+ khác của anh.
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Vài ngày gần đây, lùm xùm nam diễn viên hài đình đám H.L và quản lý đồng thời cũng là người yêu có mối quan hệ gắn bó 12 năm bị tung tin nhắn 18+ và nhiều tin nhắn gạ gẫm, rủ trai lạ về nhà. Điều đáng chú ý là cả nam diễn viên hài nổi tiếng H.L và bạn trai đều khá thoải mái với mối quan hệ tay ba này khiến netizen không khỏi bất ngờ.
Ngay sau khi sự việc bị cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng cả hai đều khóa tài khoản Facebook cá nhân và giữ thái độ im lặng. Vụ việc chưa khịp lắng xuống thì mới đây, mới đây 1 nam hot TikToker sở hữu hơn 100 nghìn người theo dõi tiếp tục tung thêm đoạn tin nhắn riêng tư của anh với diễn viên H.L trên trang Instagram.
Cụ thể, trong tin nhắn được cho là từ phía nam danh hài H.L đã sử dụng nhiều từ ngữ nhạy cảm như: "Đi thang máy, anh đi trước em đi sau nhìn lên thấy **** anh to ghê", "Định xin hình **** về ngắm, tại nhớ quá",... Dù chưa xác thực được đoạn tin nhắn này có phải của nam diễn viên hài H.L hay không nhưng cũng đủ khiến cộng đồng mạng xảy ra tranh luận trái chiều.
Ngoài việc chia sẻ nội dung đoạn tin nhắn, hot TikToker kia nêu quan điểm: "Bạn nghĩ gì về mối quan hệ mập mờ. Chuyện riêng tư cá nhân ta không phán xét, riêng tôi thì chỉ ngủ khi yêu và cả 2 đều độc thân và tiến tới quen nhau. Tôi chưa từng cố nổi tiếng để thoả cơn thèm khát tình dục. Tôi sẽ bỏ phiếu phản đối 'open' đầu tiên".
Hiện tại, những nhân vật liên quan tới vụ việc trên vẫn chưa chính thức lên tiếng. Song, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn luận xôn xao về loạt drama của nam danh hài và những người liên quan.