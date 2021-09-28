Lê Bống đăng hình mặc 'có như không có', lộ cả đường chân ngực, CĐM yêu cầu 'mặc đồ vào chị ơi!'

Nổi tiếng là một hotgirl với ngoại hình "bốc lửa", phong cách ăn mặc táo bạo, nhưng lần này Lê Bống nhận về nhiều chỉ trích với kiểu khoe thân quá đà trên mạng xã hội.

Lê Bống hiện là một trong những hot TikToker được cộng đồng mạng quan tâm. Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt cô luôn khiến cộng đồng mạng dậy sóng với loạt hình ảnh táo bao khoe thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên, cũng chính phong cách "hở bạo" của cô nhiều lần bị netizen lên tiếng chỉ trích vì phản cảm. Bức ảnh Lê Bống mới đăng tải khiến dư luận 'dậy sóng' - Ảnh chụp màn hình NV Mới đây nhất, hot TikToker lại đăng tải dòng trạng thái thả thính: "Quan trọng là bạn phải đẹp thì quái vật mới biến thành hoàng tử được" và đính kèm tấm ảnh cô chỉ mặc duy nhất quần lót, khoe vòng eo con kiến. Nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý chính là cô nàng để lộ đường chân ngực "lồ lộ", căng đầy trước ống kính khiến nhiều người không khỏi đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Cô nàng Lê Bống rất ưa chuộng phong cách thời trang khoe triệt để vòng 1 'phồn thực' - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, hot TikToker lại đăng tải dòng trạng thái thả thính: "Quan trọng là bạn phải đẹp thì quái vật mới biến thành hoàng tử được" và đính kèm tấm ảnh cô chỉ mặc duy nhất quần lót, khoe vòng eo con kiến. Nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý chính là cô nàng để lộ đường chân ngực "lồ lộ", căng đầy trước ống kính khiến nhiều người không khỏi đỏ mặt vì ngượng ngùng. Lê Bống thường đăng tải những hình ảnh nóng bỏng, khoe thân - Ảnh: FBNV Dẫu biết rằng, Lê Bống vốn nổi tiếng với những lần ăn mặc và khoe thân hở bạo nhưng lần này màn khoe da thịt của cô nàng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì quá đà. Dưới những tấm ảnh, cộng đồng mạng đã có những bình luận chỉ trích người về sự phô phang cơ thể quá đà của cô nàng. Nhiều người còn thẳng thắn yêu cầu hot girl "mặc quần áo vào".

Cộng đồng mạng chỉ trích bức ảnh phản cảm của Lê Bống - Ảnh: Internet Hiện tại, bài đăng của Lê Bống đang nhận về khá nhiều chỉ trích vì trong số hơn 1,2 triệu người theo dõi cô còn có những bạn nhỏ tuổi, lối ăn mặc phản cảm này sẽ không phù hợp. Vì vậy, mong rằng với những góp ý từ mọi người, Lê Bống sẽ tiết chế hơn khi chụp, đăng tải những bộ ảnh của mình lên các nền tảng mạng xã hội.

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