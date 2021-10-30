Nghi vấn diễn viên Q.T chính là cô gái xuất hiện trong clip thân mật với chồng của sao nữ A tại nhà riêng?

Với mái tóc ngắn, cùng dáng người hao hao, nữ diễn viên Q.T bị cộng đồng mạng đặt nghi vấn chính là cô gái xuất hiện cùng chồng sao nữ A trong clip ồn ào vừa qua.

Mấy ngày gần đây, trên khắp các diễn đàn mạng đang xôn xao thông tin chồng của một sao nữ tên A bị bắt gặp đi từ nhà của một người phụ nữ khác từ sáng sớm giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Được biết, người chồng đại gia của sao nữ A là một thiếu gia giàu có tại Sài Gòn khi sở hữu nhiều nhà hàng lớn tại TP.HCM. Trước khi rộ lên tin đồn cả hai "đường ai nấy đi", sao nữ A và chồng thiếu gia từng có nhiều năm tìm hiểu và yêu nhau, sau đó mới kết hôn có 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Sao nữ A và chồng thiếu gia - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, sao nữ A không còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống gia đình, về chồng nên nhiều tin đồn hôn nhân đang rạn nứt.

Lại nói về vụ clip một người đàn ông được cho là chồng của sao nữ A có mối quan hệ thân thiết với một cô gái và bị bắt gặp tại nhà riêng. Thì sáng nay, nhân vật nữ có mối quan hệ thân thiết với chồng sao nữ A và xuất hiện trong clip lập tức được cư dân mạng đưa vào diện nghi vấn là dễn viên Q.T.

Diễn viên Q.T bị nghi là cô gái xuất hiện bên cạnh chồng sao nữ A - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Q.T là người có cuộc sống sang chảnh, sở hữu mảnh đất giá 760 tỷ đồng, cô cũng là một trong những người mê đồ hiệu.

Theo suy đoán của cư dân mạng, diễn viên Q.T cũng có mái tóc ngăn và dáng người hao hao giống như nhân vật nữ xuất hiện trong clip. Và dân tình vẫn vô cùng thắc mắc mối quan hệ giữa chồng sao nữ A và diễn viên Q.T là gì?

Tuy nhiên, tất cả những dự đoán trên chỉ là thông tin một chiều từ cộng đồng mạng, các nhân vật liên quan đến ồn ào này vẫn chưa lên tiếng.

Nữ diễn viên Q.T sinh năm 1989, lớn hơn đại gia Đ 1 tuổi. Cô là bạn thân hơn 1 thập kỷ của "Nữ hoàng nội y" đình đám showbiz Việt. Nữ diễn viên cũng rất chuộng phong cách hở bảo và có cuộc sống chuẩn quý cô nhà giàu.

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