Song Hye Kyo và "tình trẻ" nhìn nhau đầy dịu dàng, nóng bỏng nhất là cảnh mũi chạm mũi

Tin tức giải trí 31/10/2021 09:45

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong mũi chạm mũi, nhìn nhau dịu dàng trong poster Now We Are Breaking Up cũng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Sau nhiều lần nhá hàng, sáng ngày 29/10, đài SBS cũng chính thức tung poster của bộ phim Now We Are Breaking Up. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 2 năm ly hôn. 

Trong phim, Song Hye Kyo (Ha Young Eun) sẽ đảm nhiệm vai diễn một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp nhưng bận rộn với công việc và theo đuổi chủ nghĩa hiện thực. Còn Jang Ki Yong (Yoon Jae Guk) chính là chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, tự do, với cuộc sống nhiều màu sắc. 

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Nam diễn viên Jang Ki Yong - Ảnh: Internet

Cụ thể trong poster mới đăng tải, hình ảnh Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đối mặt với nhau ở khoảng cách rất gần. Thậm chí, từ trong ánh mắt của cả hai cũng toát lên sự dìu dàng dành cho đối phương. Đáng chú ý, cảnh hai sóng mũi song song, đầu mũi chạm vào nhau khiến dân tình đứng ngồi không yên. Quả thực vắng bóng trên màn ảnh suốt 2 năm nên lần xuất hiện này của Song Hye Kyo càng khiến người hâm mộ chờ đợi hơn. 

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 Cảnh mũi chạm mũi của cặp đôi khiến người hâm mộ 'xỉu up xỉu down' vì quá nóng bỏng của cặp đôi - Ảnh: Internet

Đối lập với sự ngọt ngào của hai diễn viên, thì nhà sản xuất lại có chú thích vô cùng ấn tượng sau tấm Poster: “Ta hay yêu nhau, nhưng chỉ khi ta chia tay”. Cùng với tiêu đề Now, We Are Breaking Up khiến netizen không ngừng đồn đoán bộ phim này sẽ "ngược" hoặc có kết thúc không có hậu. 

Tuy nhiên, nếu liên kết poster của bộ phim và những clip teaser trước đó, ta có thể thấy, bộ phim thể hiện thông điệp rằng chia tay không phải là hết yêu mà là một trong quá trình của tình yêu. 

Hiện tại, Now, We Are Breaking Up là đang là tác phẩm được khán giả trông đợi nhất từ nửa cuối 2021. Hiện tại, với những phản ứng hóa học của 2 diễn viên đang nhận được khá nhiều phản hồi tích cực và được người hâm mộ kỳ vọng cao.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo và Jang Ki Yong Jang Ki Yong Now We Are Breaking Up

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