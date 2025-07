Tuổi Dần

Những người tuổi Dần được đánh giá sẽ khá an nhàn vì không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Vốn lanh lợi, hiền lành, người tuổi Dần luôn gặp được quý nhân phù trợ, phúc đức viên mãn. Con giáp may mắn này có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Nhìn chung thời hoàng kim của những chú Hổ đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình vì có sự phù trợ từ Tam Hợp. Theo đó, đường tình duyên sẽ rộng mở khi bạn sẵn sàng đón nhận tình yêu mới.