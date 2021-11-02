Diễn viên Trà My công kích Midu là gái ế, nhạt 'làm được gì cho đời', thậm chí còn lôi cả tình cũ Phan Thành ra để bàn luận

Trước những phát ngôn gây sốc của diễn viên Trà My với Midu, cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ bởi những lời nói kém duyên.
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Ngày 29/10, Midu đăng tải hình ảnh và chia sẻ việc 1 tối cô bán được 21 lô đất khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.
Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Hôm qua ham vui bán đất, rồi hôm nay dành cả thanh xuân ngồi viết giấy cọc cho khách. 1 tối bán 21 lô xong hôm nay viết cọc muốn rụng tay luôn. Nhưng thấy rất vui nha".
Trong khi dân tình hết lời khen ngợi vị đại gia "bất động sản" Midu thì diễn viên Trà My lại có bài đăng gây chú ý.
Theo đó, nữ diễn viên Trà My đăng ảnh Midu chê cô ... "nhạt" cả về cuộc sống lẫn tính cách, chưa dừng ở đó, nữ diễn viên Trà My còn cho rằng Midu đang khoe khoang và còn bóng gió nhắc về người yêu cũ - thiếu gia Phan Thành.
Cụ thể, nữ diễn viên Trà My viết về đồng nghiệp: "Nếu cuộc sống và tính cách của mình mà nhạt như bạn này, chắc mình tự tử lâu rồi ý. Khoe ít thôi! Gồng với ai hả cưng? Lêu lêu gái ế. Bạn trai đi lấy vợ đẻ con rồi có buồn không? Bán đất mà ế cũng làm gì cho đời".
Sau phát ngôn của Trà My, nhiều netizen bày tỏ thái độ không đồng tình. Nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước những lời nói không phù hợp và kém duyên của nữ diễn viên.
Đáng chú ý, trước Midu, nữ diễn viên Trà My từng nhiều lần "động chạm" tới các đồng nghiệp khác như Trịnh Kim Chi, Hồng Ánh, Thiên An - tình cũ Jack... Mới đây nhất là lùm xùm nữ diễn viên đụng chạm vào chuyện gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cũng khiến dư luận dậy sóng.
Diễm viên Trà My hẳn là cái tên không mấy xa lạ với khán giả Việt. Cô cùng tham gia một số bộ phim, nhưng không mấy nổi bật. Nhắc đến nữ diễn viên, người ta thường chỉ nhớ cô với những phát ngôn kém duyên và hàng loạt thị phi.
Hiện tại những phát ngôn của diễn viên Trà My vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.