Ngô Diệp Phàm lại tiếp tục dính vào bê bối mới, bị khởi kiện dù đang ngồi tù

Tin tức giải trí 02/11/2021 11:37

Dù đang ở trong tù nhưng Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục dính vào bê bối mới khi bị một nhãn hàng kiện. 

Ngày hôm qua 1/11, từ khóa Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục nằm top 1 tìm kiếm. Đây là động thái mới nhất của nam ca sĩ sau hàng loạt drama chấn động và bị bắt giữ vì nghi án hiếp dâm.

Trang Sohu đưa tin, mặc dù chủ nhân bản hit July đang ở trong tù, song những vấn đề liên quan đến bê bối vẫn cần được giải quyết. Theo thông tin, công ty quản lý của Ngô Diệc Phàm là công ty Truyền thông Phàm Thế. Công ty này có cổ đông lớn nhất là Ngô Lâm - anh họ nam ca sĩ, tuy nhiên giờ đây không ai có thể biết tung tích của Ngô Lâm hiện đang ở đâu. Phàm Thế đang bị thương hiệu có tên Vatti là hãng đồ gia dụng đã đâm đơn kiện vì tranh chấp hợp đồng. Trước đó, Ngô Diệc Phàm là đại diện của thương hiệu Vatti, nhưng đến tháng 7/2021 đã chính thức chấm dứt hợp đồng khi nam ca sĩ dính vào bê bối tình dục.

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 Ngô Diệc Phàm dính vào ồn ào mới dù đang ở trong tù - Ảnh: Internet

Scandal chấn động của cựu thành viên EXO được cho là ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, gây thiệt hại về mặt tài chính đối với nhãn hàng Vatti. Phía nhãn hàng đồ gia dụng nhiều lần liên lạc với Phàm Thế để yêu cầu bồi thường nhưng đều không thành. Cuối cùng, phía Vatti đành phải nhờ cậy đến pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nhãn hàng đồ gia dụng này là công ty đầu tiên khởi kiện Ngô Diệc Phàm, và chắc chắn không phải công ty cuối cùng.

Ngoài các nhãn hàng, các nhà sản xuất phim hợp tác với nam ca sĩ đều chịu tổn thất nặng nề. Theo QQ, Ngô Diệc Phàm dù đang ở trong tù nhưng phải đối mặt với khoản tiền bồi thường lên tới 500 triệu nhân dân tệ (hơn 1.768 tỷ đồng).

Hiện tại, cựu thành viên EXO đang bị giam giữ ở nhà tù quận Triều Dương, Bắc Kinh, do tình nghi hiếp dâm. Phía cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Loạt bê bối gây chấn động làng giải trí châu Á của Ngô Diệc Phàm vẫn được dư luận vô cùng quan tâm dù nam ca sĩ đã ở trong tù và đang tiếp tục bị điều tra.

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