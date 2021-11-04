Giữa ồn ào 'tiểu tam' Quỳnh Thư bảo 'bận không thể giải thích', Diệp Lâm Anh livestream 'căng đét'

Tin tức giải trí 04/11/2021 08:24

Sau khi Quỳnh Thư lên tiếng về ồn ào với thiếu gia Đức Phạm, Diệp Lâm Anh cũng đã có những phản ứng đầu tiên.

Sau khi xuất hiện hàng loạt tin đồn về hôn nhân rạn nứt, thậm chí xuất hiện cả clip ông xã xuất hiện tại nhà riêng của một người phụ nữ khác, Diệp Lâm Anh, ông xã Đức Phạm và Quỳnh Thư trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

Nếu sau thời gian im lặng, sáng ngày 3/11 diễn viên Quỳnh Thư đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, cô cho biết bản thân rất bận và không có thời gian để giải thích. Đồng thời nhấn mạnh, chỉ cần kiên nhẫn mọi chuyện sẽ rõ.  

diep lam anh
Quỳnh Thư đăng status, được cho là lên tiếng về ồn ào liên quan tới thiếu gia Đức Phạm - Ảnh: Internet  

"Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!", diễn viên Quỳnh Thư chia sẻ.

diep lam anh
Diệp Lâm Anh bận rộn với công việc kinh doanh như mọi ngày - Ảnh: Internet 
diep lam anh
Cựu người mẫu xuất hiện tươi tắn, xinh đẹp trong buổi livestream - Ảnh: Internet 
diep lam anh
 Ngoài ra, cô còn dành thời gian đi chùa - Ảnh: Internet

Sau khi bạn thân Ngọc Trinh có bài đăng mới thì trên Instagram, Diệp Lâm Anh vẫn tiếp tục đăng tải hình ảnh "chanh sả" bận rộng với công việc kinh doanh. Cựu người mẫu còn tổ chức livestream với thân hình "căng đét" và nhan sắc xinh đẹp khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, cô cũng chia sẻ, bản thân đang cố gắng, nỗ lực vì hai con. 

Cũng trong ngày 3/11, một vị sư đã đăng tải hình ảnh bà xã thiếu gia Đức Quỳnh đến thăm một ngôi chùa. Vị sư này còn gửi lời động viên Diệp Lâm Anh vượt qua quãng thời gian khó khăn này. 

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục theo dõi động tĩnh của các nhân vật liên quan trong drama này.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Đức Phạm Quỳnh Thư

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