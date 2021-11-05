Karik nói đúng 1 câu thể hiện rõ thái độ của anh trước drama 'căng đét' từ bạn gái

Ồn ào giữa Karik và bạn gái cũ vẫn là đề tài khiến dân tình bàn luận sôi nổi dù cả hai không hề nhắc đến tên đối phương.

Sau hơn nửa năm chia tay và giữ im lặng, vài ngày gần đây, bạn gái cũ của Karik bất ngờ bày tỏ trạng thái bức xúc với ai đó về việc phỉ báng cô. Dù cô đã âm thầm chịu đựng một thời gian dài nhưng người này vẫn không dừng lại và khiến mọi việc đi quá giới hạn chịu đựng của Bella.

Thậm chí, Bella còn chia sẻ về tình trạng hiện tại của cô đầy ẩn ý: "Tôi đang rất sốc và không ổn, nhưng cũng chưa đến mức để mọi thứ vỡ lẽ tan tành khi đưa những câu chuyện có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ấy ra ngoài". Cô nàng còn chia sẻ thêm: "Tuy nhiên đây chỉ là tạm thời, tôi hy vọng phía bên người ấy hãy tỉnh táo và không gây tổn thương đến bản thân tôi nữa, vì mọi chuyện nên có giới hạn nhất định mà thôi! Tôi vẫn muốn giữ lại những điều tốt đẹp nhất, coi đó là kỷ niệm và giữ cho bản thân người ấy có 1 hình ảnh thật tốt!". Dù không nói rõ người nào hay sự việc gì khiến bạn gái cũ Karik bức xúc tới vậy nhưng Karik là người bị cộng đồng mạng gọi tên đầu tiên.

Karik và Bella - Ảnh: Internet

Trước ồn ào của bạn gái cũ, HLV Rap Việt cũng có ngay thái độ cứng rắn không kém. Sáng ngay 5/11, Karik lại tiếp tục khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải hình ảnh khoe visual nhan sắc điển trai cùng dòng trạng thái "ngắn hơn cả chữ ngắn": "Hakuna matata". Hoá ra, "Hakuna matata" là một cụm từ tiếng Swahili, có thể dịch theo nghĩa đen là "Không phải lo lắng".

Giữa drama, Karik vẫn giữ thái độ lạc quan - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù có rất nhiều drama xung quanh nhưng nam rapper vẫn không quan tâm mà chỉ tập trung cho công việc và tận hưởng cuộc sống.

Dù cặp đôi không nhắc đến tên đối phương nhưng netizen cho rằng Karik và Bella đang "bóng gió" nhắc về nhau hậu tan vỡ. Hiện tại, mặc cho cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi, hai nhân vật liên quan tới drama này là Karik và Bella vẫn chưa chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/karik-noi-dung-1-cau-the-hien-ro-thai-do-cua-anh-truoc-drama-cang-det-tu-ban-gai-434757.html