Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An chia sẻ: "Mặt con gái lúc nào cũng trong trạng thái cọc vì khi mang thai mẹ rất hay buồn và khóc"

Giải trí 18/11/2021 16:15

Thiên An bật khóc, lần đầu trải lòng sau sóng gió tình ái với Jack: "Hai chữ tủi thân sẽ không bao giờ là đủ đối với những gì mà An đã trải qua".

Lần đầu trải lòng với báo giới khi trở lại công việc sau những ồn ào tình ái với nam ca sĩ Jack, Thiên An đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ phải suy ngẫm. Bà mẹ một con 23 tuổi đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Hiện nay, con chung của cô với Jack có tên là Trần Yên Đan (bé Sol) đã được 7 tháng tuổi, biết gọi mẹ, rất dễ thương, lanh lợi và nhận thức được rất nhiều điều hay. Cô không muốn bé yêu của mình phải chịu những thiệt thòi nên bắt đầu trở lại công việc để kiếm tiền sinh sống cũng như thực hiện những ước mơ còn dang dở của bản thân và nuôi con gái yêu khôn lớn. 

Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An chia sẻ: 'Mặt con gái lúc nào cũng trong trạng thái cọc vì khi mang thai mẹ rất hay buồn và khóc' - Ảnh 1

Khi chia sẻ về những khó khăn mà cô gặp phải khi mang thai, Thiên An đã thẳng thắn chia sẻ: "Người ta nói phụ nữ mang thai nếu tâm trạng không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến em bé rất nhiều. Chính vì vậy mà bây giờ bé Sol mặt rất cọc, lúc nào cũng trong trạng thái cọc (Cười). Trong lúc mang thai con, Thiên An rất hay buồn và khóc".

Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An chia sẻ: 'Mặt con gái lúc nào cũng trong trạng thái cọc vì khi mang thai mẹ rất hay buồn và khóc' - Ảnh 2

Thiên An khi mang bầu.

Cô cho biết, trong thời gian mang thai, ai cũng biết những người phụ nữ rất nhạy cảm. Nhưng đó chỉ là 1 phần, cô còn mệt mỏi, stress, áp lực với nhiều vấn đề xung quanh. Tất cả mọi thứ đều chồng chất lên người cô.

Nếu khoảng thời gian đó Thiên An chọn ở nhà thì không tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ còn 1 cách để tự giải thoát cho bản thân chính là ra ngoài đi làm, cô đã chọn đi làm để khiến mình vui vẻ, thoải mái. 

Thiên An nhớ trong thời gian mang thai cô không nói chuyện với ai, thậm chí mẹ ruột vì bà là người sẽ chịu tổn thương nhiều nhất. Nếu mẹ biết trong thời gian đó cô đang buồn thì chính bà sẽ thêm đau hơn gấp nhiều lần nên cô phải tự tìm cách để giải tỏa bản thân. Thiên An cũng chọn tâm sự với bạn nhưng chỉ 1 phần nào đó thôi, nó không phải là cách để giải quyết mọi việc. Thiên An biết chỉ bản thân mình mạnh mẽ thì mới tự đương đầu được.

Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An chia sẻ: 'Mặt con gái lúc nào cũng trong trạng thái cọc vì khi mang thai mẹ rất hay buồn và khóc' - Ảnh 3

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào tình ái, hiện Thiên An đã trở lại showbiz theo đuổi nghề diễn viên, hiện đang đảm nhận vai chính trong một dự án phim. Cô cho biết, mình đang dành từ 16 đến 20 giờ một ngày cho công việc. Ngày xưa cô làm 10 thì sẽ xài hết 8 nhưng bây giờ làm 10 thì chỉ xài 2 để 8 phần cho con và tương lai của con. 

Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An chia sẻ: 'Mặt con gái lúc nào cũng trong trạng thái cọc vì khi mang thai mẹ rất hay buồn và khóc' - Ảnh 4

Chia sẻ về những sóng gió đã qua, nữ diên viên cũng cho biết 2 từ tủi thân không bao giờ là đủ đối với những gì mà tôi đã trải qua. 

Không ngại ngần vì những sóng gió cũ vẫn còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Thiên An giờ đây đã cứng rắn hơn vì những gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Và việc cần làm ở hiện tại là tập trung vào công việc và ổn định cuộc sống. Bây giờ Thiên An cần có mọi thứ tốt nhất để lo cho bản thân, gia đình và nhất là bé Sol. "Tôi phải có một công việc ổn định để chăm sóc bé, tôi chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Còn những vấn đề khác tôi không có thời gian để chú tâm đến".

Sau tất cả, giờ đây nữ diễn viên chỉ mong muốn khán giả dùng sự công tâm để mở lòng đón nhận cô trở lại showbiz với vai trò mới.

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