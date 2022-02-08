Thời gian qua, vụ việc bé gái 8 tuổi tại TP.HCM bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, rất đông cộng đồng mạng, trong đó có cả dàn sao Việt đã lên tiếng mạnh mẽ, kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho bé.

Xuân Lan viết tâm thư gửi bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành nhân lễ 49 ngày - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 8/2, gia đình bé V.A đã tổ chức lễ 49 ngày cho cháu tại chùa. Chiều cùng ngày, siêu mẫu Xuân Lan nghẹn ngào viết "tâm thư" nhắn gửi đến bé gái 8 tuổi. Trên trang cá nhân, nàng siêu mẫu chia sẻ: "V.A yêu thương của mọi người. Hôm nay là 49 ngày sau khi con bay lên trời. Cô vẫn chảy nước mắt khi viết những dòng này cho con. Mong con quên những nỗi đau người ta trút lên con. Nhẹ nhàng vui vẻ làm thiên thần con nhé. Cô vẫn hy vọng mẹ con và gia đình mạnh mẽ vượt qua".