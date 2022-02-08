Xuân Lan nghẹn ngào viết "tâm thư" cho bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong.
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Thời gian qua, vụ việc bé gái 8 tuổi tại TP.HCM bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, rất đông cộng đồng mạng, trong đó có cả dàn sao Việt đã lên tiếng mạnh mẽ, kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho bé.
Sáng 8/2, gia đình bé V.A đã tổ chức lễ 49 ngày cho cháu tại chùa. Chiều cùng ngày, siêu mẫu Xuân Lan nghẹn ngào viết "tâm thư" nhắn gửi đến bé gái 8 tuổi. Trên trang cá nhân, nàng siêu mẫu chia sẻ: "V.A yêu thương của mọi người. Hôm nay là 49 ngày sau khi con bay lên trời. Cô vẫn chảy nước mắt khi viết những dòng này cho con. Mong con quên những nỗi đau người ta trút lên con. Nhẹ nhàng vui vẻ làm thiên thần con nhé. Cô vẫn hy vọng mẹ con và gia đình mạnh mẽ vượt qua".
Bên cạnh đó, Xuân Lan cũng không quên lời hứa với bé V.A. Cô chia sẻ thêm: "Riêng lời cô hứa cô sẽ làm. Cô đã mời được bà luật sư của trẻ em - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em - cùng nhiều cô chú khác cùng đồng hành, kêu gọi lan toả thông điệp "Bảo vệ trẻ em" với một chiến dịch lớn từ trường học đến xã hội, từ thành thị đến nông thôn và cả vùng sâu vùng xa. Chúng ta sẽ cùng nhớ tổng đài 111 để kêu cứu bảo vệ trẻ mọi lúc.
Và tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam diễn ra sắp tới là sự kiện chính thức của thông điệp này. Không chỉ có V.A, không chỉ có bé 3 tuổi bị ghim đinh vào đầu, còn có rất nhiều những đứa trẻ ngoài kia là nạn nhân của bạo hành và xâm hại đang chờ được bảo vệ".
Dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều dân mạng đã để lời cầu nguyện cho bé và mong gia đình sớm vượt qua được nỗi đau này.