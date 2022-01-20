Ngay khi biết tin, cả showbiz chìm trong đau thương. Các sao Việt hoạt động trong giới thời trang như: người mẫu Xuân Lan , Hoàng Thùy, Thùy Dương, nhà thiết kế Cao Minh Tiến, người mẫu Ngọc Anh Nana, ... đã chia sẻ hình ảnh cùng sự xót xa dành cho Nguyễn Thị Tuyết.

Dẫn tin từ Việt Nam Net, ngày 19/1, người mẫu Nguyễn Thị Tuyết đã qua đời vì gặp tai nạn. Bạn bè nữ người mẫu cho biết, cô gặp tai nạn ở Phú Quốc trong lúc đang làm việc tại đây. Sự ra đi ở tuổi 29 của Nguyễn Thị Tuyết khiến nhiều người bàng hoàng.

Trên trang cá nhân của mình, Siêu mẫu Xuân Lan đau buồn chia sẻ: “Bé ơi. An yên nhẹ nhàng ra đi. Hết vất vả và hết khổ rồi. Thương em”.

Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội, Hoàng Thùy cũng chia sẻ hình ảnh Facetime gần đây nhất với Nguyễn Thị Tuyết và nghẹn ngào nói: “Thương và nhớ mày nhiều! Đây là lần cuối tao được nói chuyện với mày, mới đây thôi mà sao vội quá. Yên nghỉ và bình an mày nhé!”

Người mẫu Thùy Dương bàng hoàng chia sẻ: “Tại sao vậy?”

Ảnh chụp màn hình

Người mẫu Nhã Trúc không khỏi xót xa khi hay tin. Cô cho biết trong những lần có sự kiện ở Hà Nội thì đều gọi Nguyễn Thị Tuyết tham gia. Đối với Nhã Trúc, đồng nghiệp là người hiền lành, chất phác. Do đó, sự ra đi của chân dài sinh năm 1993 khiến cô đau lòng.

Trên trang cá nhân của Nguyễn Thị Tuyết, khán giả cũng không khỏi tiếc thương cho số phận ngắn ngủi của cô và để lại nhiều bình luận như lời tiễn biệt cuối cùng dành cho nữ người mẫu.

Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1993, được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Cô được xem là đối thủ nặng ký của Hoàng Thùy, Lê Thúy, Thùy Trang… song chỉ dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Nhờ sở hữu chiều cao 1,75m, cùng vẻ ngoài sắc sảo, Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục thử sức ở Siêu mẫu Việt Nam 2012 và giành giải Siêu mẫu trẻ triển vọng. Đồng thời, chân dài 9X còn vào Top 30 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012.