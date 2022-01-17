Là một trong những nữ ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến, nên nhất cử nhất động của Cẩm Ly đều nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Việc các nghệ sĩ Việt bị "tuyên án tử" là thực tế đáng buồn bởi vấn đề này cho thấy sự thiếu văn hoá trong cách ứng xử của một bộ phận người dùng mạng xã hội. Dù những tin đồn về nghệ sĩ bất ngờ qua đời là điều không còn lạ, nhưng những tin đồn thất thiệt như thế này xuất hiện ngày càng nhiều và gây ảnh hưởng tới đời sống của các nghệ sĩ. Mới đây, ca sĩ Cẩm Ly vô cùng ngỡ ngàng, hoang mang khi đọc được thông tin "Tin buồn: Ca sĩ Cẩm Ly đột ngột qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh quái ác". Thông tin lan truyền cho rằng chị đã qua đời này thường do YouTuber cắt ghép cố tình để "câu view" để trục lợi cá nhân. Dù nhiều lần bị chỉ trích nhưng hiện trạng này vẫn không dừng lại.

Thông tin ca sĩ Cẩm Ly qua đời được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ từ báo Người lao động, khi chính bản thân đọc được "tin buồn" mình đã qua đời, "chị Tư" chia sẻ: "Lúc đó, cảm giác của tôi là rụng rời". Bên cạnh đó, bà xã Minh Vy bộc bạch rằng tại thời điểm đó, chị quay gameshow 3 ngày liên tiếp. Vì quá mệt nên chị không nhìn đến điện thoại. Đến khi cầm đến điện thoại thì nữ ca sĩ thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hỏi han về việc chị qua đời "Có thật hay không!". Đồng thời, nữ ca sĩ mới hiểu vì sao có cả những khán giả vẫn tin điều đó là sự thật. Cô cho hay: "Bản thân tôi không thể lý giải được vì sao lại có những người quá ác khi đồn, "trù" người khác qua đời chỉ để kiếm view, thu lợi cho bản thân".

Ca sĩ Cẩm Ly - Ảnh: FBNV Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không quên trấn an người hâm mộ: "Tôi vẫn khỏe mạnh và thực hiện những dự án của mình. Tôi chỉ mong sớm được gặp khán giả bằng việc thực hiện liveshow đã lên kế hoạch từ năm trước nhưng phải hoãn lại vì ảnh hưởng dịch Covid-19". Hiện tại, Cẩm Ly cố gắng tập kịch để hóa thân nhân vật thiên hậu trong chương trình "Táo Xuân 2022". Vai thiên hậu của Cẩm Ly là thương hiệu của Táo Xuân suốt 5 năm qua. Cô được mọi người khen có lối diễn duyên dáng, tự nhiên. Nhân vật của cô năm nay có chút khác biệt nhằm phản ánh cuộc sống thực tế. Thiên hậu uy nghi trên thiên đình sẽ xuống trần gian, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19.

Lý Nhã Kỳ: Tôi không thích lấy chồng Tây, sống chết phải lấy chồng Việt "Tôi băn khoăn không biết yêu người ngoại quốc thì nói chuyện kiểu gì, ăn uống ra sao" – Lý Nhã Kỳ nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-ca-si-cam-ly-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-48-vi-can-benh-quai-ac-thuc-hu-ra-sao-446475.html